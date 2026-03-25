Проектът „Захир" създава първата водородна долина у нас в региона на Стара Загора

Ваньо Стоилов

Ваньо Стоилов

Днес в Тракийския университет в Стара Загора бе даден стартът на международния проект ZAHYR. Снимка: Тракийски университет

В Тракийския университет в Стара Загора днес беше даден старт на международния проект ZAHYR – мащабна иновативна инициатива за изграждане на първата водородна долина в България, съобщават от висшето училище. Проектът ще се реализира в региона на Стара Загора и цели да развие устойчив модел за производство и приложение на чист водород като алтернатива на въглищната енергетика.

Срещата беше открита от ректора на университета проф. Мирослав Карабалиев, който подчерта значението на съвместната работа и изминатия път на проекта: "С този проект се надяваме да вдъхнем нов смисъл на думата Захир – като символ на иновации и устойчиво развитие. Благодаря на всички партньори за упоритостта и отдадеността. Нека заедно създадем пример за успех", пожела той

Проф. Карабалиев отбеляза, че инициативата е преминала през редица предизвикателства от 2022 г. насам, включително промени в партньорството и временно замразяване, но днес стартира с ясна визия и устойчиви цели.

В срещата, модерирана от Саверио Костанцо от Exogen Energy, участваха представители на Тракийския университет, Българската водородна асоциация, индустриални и технологични партньори, международни организации от Европа, както и представители на общините Стара Загора и Карлово.

Проектът се реализира от международен консорциум, координиран от TERTIUS, като Тракийски университет има ключова роля в дейности, свързани с производството, индустриалните приложения и обучението.

ZAHYR е на стойност около 16 млн. евро и е сред одобрените проекти по програмата Horizon Europe Clean Hydrogen. Той предвижда изграждане на интегрирана водородна екосистема – от производство и съхранение до транспорт и индустриално приложение, с очакван капацитет до 1650 кг водород дневно.

С реализирането на проекта регионът на Стара Загора се позиционира като ключов център за енергийна трансформация и иновации в Югоизточна Европа, а Тракийският университет затвърждава ролята си на активен участник в развитието на устойчиви технологии и партньорства между наука, бизнес и публични институции, коментират от висшето училище.

Днес в Тракийския университет в Стара Загора бе даден стартът на международния проект ZAHYR. Снимка: Тракийски университет

