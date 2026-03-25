Авиокомпании от цял свят вдигат цените на билетите заради скъпото гориво

Скокът в цените на керосина, предизвикан от войната на САЩ и Израел срещу Иран, засегна сериозно световния авиационен сектор, принуждавайки авиокомпаниите да повишат цените и да преразгледат финансовите си прогнози.

Цената на керосина се повиши от 85-90 долара за барел преди началото на конфликта преди повече от три седмици до 150-200 долара за барел през последните дни.

Авиационните горива съставляват до една четвърт от оперативните разходи на авиопревозвачите. Ройтерс, цитирана от БТА, обобщава техните реакции с оглед на рязкото поскъпване на авиационното гориво и влиянието от войната в Близкия изток върху техните финансови резултати.

„Ейджиън еърлайнс"

Най-големият превозвач в Гърция „Ейджиън еърлайнс" (Aegean airlines) очаква спирането на полетите му до Близкия изток и скокът в цените на горивото да окажат „значително влияние" върху финансовите резултати на компанията през първото тримесечие на 2026 г.

„Ер Франс-Ка Ел Ем"

Авиокомпания „Ер Франс-Ка Ел Ем" (Air France-KLM) обяви, че планира да увеличи цените на билетите на полетите си на дълги разстояния, за да се справи с растящите разходи за гориво, като цените на билетите в икономична класа ще се повишат с 50 евро (57 долара) за двупосочен полет.

„изиДжет"

Изпълнителният директор на британската нискотарифна авиокомпания „изиДжет" (easyJet) Кентън Джарвис предупреди, че европейските потребители трябва да очакват по-високи цени на билетите към края на лятото, когато изтекат действащите договори за гориво на фиксирани цени.

Ай Ей Джи

Авиационната група Ай Ей Джи (International Airlines Group - IAG), собственик на редица авиокомпании, сред които „Бритиш еъруейз" (British Airways), съобщи на 10 март, че не планира незабавно увеличение на цените на билетите, тъй като купува на фиксирани цени голяма част от нужния ѝ керосин в краткосрочен и средносрочен план.

САС

Скандинавската авиокомпания САС (SAS) съобщи, че ще отмени 1000 полета през април поради високите цени на петрола и авиационното гориво. През март превозвачът съобщи, че е отменил „няколкостотин" полета.

САС, която по-рано повиши цените на билетите, заяви, че дори и да се опита да задържи нарастващите разходи за гориво, скокът в цените все пак ще бъде тежък удар за авиационния сектор.

„Юнайтед Еърлайнс"

Американската авиокомпания „Юнайтед Еърлайнс" (United Airlines) ще съкрати нерентабилни полети през следващите две тримесечия, тъй като се подготвя за цени на петрола над 100 долара до края на 2027 г., заяви главният изпълнителен директор Скот Кърби.

При тези нива на петрола годишните разходи за керосин на компанията ще надхвърлят повече от два пъти печалбата, реализирана през най-успешната година в историята ѝ, добави той.

„Юнайтед Еърлайнс" успя да повиши цените на билетите, без това да се отрази съществено на броя на резервациите, в отговор на бързото покачване на цените на петрола и керосина, заяви главният търговски директор на компанията Андрю Носела.

„Американ Еърлайнс"

Най-големият по приходи американски превозвач „Американ Еърлайнс" (American Airlines) заяви, че очаква увеличение на разходите си за първото тримесечие с 400 милиона долара поради скока в цените на горивото.

„Фронтиър Еърлайнс"

Друг американски превозвач - „Фронтиър Еърлайнс" (Frontier Airlines) преразгледа финансовата си прогноза за 2026 г. заради скока на цените на авиогоривото.

„Еър Ню Зилънд"

Националният превозвач на Нова Зеландия „Еър Ню Зилънд" (Air New Zealand) беше една от първите авиокомпании, които на 10 март обявиха значително увеличение на цените на билетите. Тя също така отмени прогнозата си за годишна печалба поради нестабилността на пазара на керосин.

Цените за еднопосочни билети в икономична класа бяха повишени с 10 новозеландски долара (6 щатски долара) за вътрешни маршрути, 20 новозеландски долара за международни полети на къси разстояния и 90 новозеландски долара за полети на дълги разстояния.

Възможни са допълнителни промени в цените и разписанието, ако разходите за гориво останат високи, предупреди компанията.

„ИндиГоу"

Най-голямата индийска авиокомпания „ИндиГоу" (IndiGo) съобщи, че от 14 март ще въведе такси за гориво за вътрешни и международни полети, включително такса от 900 рупии за полети до Близкия изток и такса от 2300 рупии за полети до Европа.

Източници съобщиха пред Ройтерс, че компанията също така лобира пред индийското правителство за намаляване на данъците върху керосина.

„Акаса Еър"

По-малката индийска авиокомпания „Акаса еър" (Akasa Air) обяви, че въвежда такса за гориво в размер между 199 и 1300 индийски рупии (2–14 щ. долара) за вътрешни и международни полети.

„Катай Пасифик"

Базираната в Хонконг „Катай Пасифик" (Cathay Pacific) обяви, че ще увеличи таксите за гориво по всички маршрути от 18 март, тъй като цените на самолетното гориво са се удвоили от началото на месеца.

Превозвачът, който преразглежда таксата върху горивата ежемесечно, ги запази без промяна през миналия месец – на ниво 72,90 долара за полети между Хонконг и Европа или Северна Америка.

„Хонконг Еърлайнс"

Хонконгският превозвач „Хонконг Еърлайнс" (Hong Kong Airlines) също заяви, че ще увеличи таксите за гориво с до 35,2 на сто от 12 март, като най-рязкото увеличение ще бъде за полетите между Хонконг и Малдивите, Бангладеш и Непал, където таксите ще се повишат от 284 хонконгски долара на 384 хонконгски долара (49 щ. долара).

„Себу Еър"

Базираната във Филипините авиокомпания „Себу Еър" (Cebu Air) съобщи, че рязкото покачване на цените на горивото е основна причина за загриженост и че ще продължи да преразглежда ценовата си политика и стратегиите си, за да смекчи въздействието.

„Филипинските авиолинии"

„Филипинските авиолинии" (Philippine Airlines) информираха, че разполагат с достатъчно гориво за поддържане на редовните полети, но нямат яснота за периода след май-юни. Президентът на компанията Ричард Натал заяви пред Си Ен Би Си, че Филипините евентуално може да обмислят мерки като ограничаване на количеството гориво, което авиокомпаниите могат да закупят, мярка, която вече е въведена в няколко държави.

Пакистанските международни авиолинии

От Пакистанските международни авиолинии (Pakistan International Airlines) казаха, че ще повишат цените на билетите си за вътрешни и международни полети съответно с 20 и до 100 долара, като изтъкват като причина по-високите такси за гориво.

„Тай Еъруейз"

Базираният в Тайланд „Тай Еъруейз" (Thai Airways) обяви, че ще повиши цените на билетите с 10-15 процента, за да се справи с нарастващите разходи за гориво.

„Куонтас Еъруейз"

Австралийският авиопревозвач „Куонтас Еъруейз" (Qantas Airways) обяви, че ще повиши цените на билетите по международните си маршрути и обмисля да увеличи капацитета по съществуващите си маршрути към Европа през следващите месеци.

„Върджин Австралия"

Австралийската авиокомпания „Върджин Австралия" (Virgin Australia) съобщи, че коригира тарифите си, за да отрази нарастващия натиск върху разходите в авиационния сектор, който според компанията се усилва значително от ситуацията в Близкия изток.

„Виетнам Еърлайнс"

Националната авиокомпания на Виетнам „Виетнам Еърлайнс" (Vietnam Airlines) планира от април да отмени 23 полета, които се изпълняват седмично по вътрешни маршрути, съобщи виетнамската авиационна администрация. По-рано авиокомпанията поиска държавна помощ за премахване на екологичния данък върху реактивното гориво.

„Виетджет"

Виетнамската нискотарифна авиокомпания „Виетджет" (Vietjet) съобщи, че е коригирала честотата на полетите си по избрани маршрути поради потенциален недостиг на гориво.