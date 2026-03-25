Покупателната ни способност се е увеличила с 61,7 на сто при 36,8 на сто в ЕС за 2020–2025 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Средното за Европейския съюз равнище на брутния вътрешен продукт (БВП), изразен в стандарти на покупателна способност (СПС), е достигнало 41 600 евро на човек от населението през 2025 г. Това сочат най-новите предварителни данни на Евростат, статистическата агенция на ЕС, публикувани днес на страницата ѝ в интернет.

Стандартите на покупателна способност (СПС), използвани от Евростат, елиминират разликите в ценовите равнища между страните, като използват условна изкуствена валутна единица, което позволява реално сравнение на БВП и потреблението.

Показателят е нараснал за пета поредна година в ЕС, като се е повишил с 36,8 процента от 2020 г. до 2025 г. - от 30 400 до 41 600 евро на човек от населението.

За същия период в България БВП спрямо СПС е скочил от 17 500 евро през 2020 г. до 28 300 евро на човек от населението през 2025 г., което отговаря на ръст с 61,7 процента.

Въпреки значително по-големият ръст на показателя в България спрямо средното за ЕС ниво, страната ни е останала с най-малък БВП спрямо СПС в Евросъюза и през 2025 г.

Сред останалите страни в ЕС с най-малък БВП, изразен в СПС, са Гърция (28 500 евро), Латвия (29 500 евро), Словакия (31 100 евро) и Унгария (31 600 евро).

На другия край на скалата през миналата година са били Люксембург (99 300 евро), Ирландия (98 800 евро), Нидерландия (55 600 евро), Дания (52 800 евро) и Австрия (48 900 евро).

Само 10 от 27-те държави членки на ЕС са над средната стойност на БВП спрямо СПС за съюза през 2025 г., като тази група обхваща около 34 процента от общото население на ЕС. Наред с Люксембург и Ирландия, над средната стойност са и Нидерландия, Дания, Австрия, Германия, Белгия, Швеция, Малта и Финландия.

В по-голямата част от останалите страни от ЕС показателят е в относително близки граници до средната стойност - във Франция, Кипър, Италия, Чехия, Испания и Словения е в рамките на 10 процента под нея, докато Литва, Португалия и Полша е в диапазона от 10 до 20 процента под средното равнище, съобщава БТА.