Проучване: Много американци се опасяват, че няма да могат да си позволят бензин

Повечето американци смятат, че най-новите военни действия на САЩ срещу Иран са отишли твърде далеч, а мнозина се опасяват, че няма да могат да си позволят бензин, показва ново социологическо проучване на Асошиейтед прес и Националния център за изследване на общественото мнение към Чикагския университет (AP-NORC).

Докато войната навлиза в четвъртата си седмица, проучването показва, че макар рейтингът на одобрение на президента на САЩ Доналд Тръмп да остава стабилен, конфликтът може да се превърне в сериозен политически проблем за неговата републиканска администрация.

Около 59% от американците казват, че военните действия на САЩ са били прекомерни, съобщи БТА.

Въпреки това, американците смятат, че предотвратяването на опасността Иран да се сдобие с ядрено оръжие, трябва да бъде приоритет за САЩ. Около 80% от републиканците смятат, че това е „много“ важно, в сравнение с около половината от демократите.

Около 6 от 10 американци са „донякъде“ или „категорично“ против разполагането на американски сухопътни войски за водене на война срещу Иран, включително около 8 от 10 демократи и приблизително половината от републиканците.

Около 34% от пълнолетните американци одобряват външната политика на Тръмп при 36% през февруари. Този показател остава почти непроменен през последните месеци въпреки поредица ходове на президента, включително конфронтацията около Гренландия и атаката срещу Венецуела, които предизвикаха полемика както в страната, така и в чужбина.

Около две трети от американците в проучването казват, че да се предотврати покачване на цените на петрола и газа в САЩ трябва да бъде „изключително важна“ или „много важна“ цел на външната политика на САЩ.

Междувременно 45% от пълнолетните американци изпитват „изключително“ или „силно“ безпокойство относно възможностите си да купуват бензин през следващите няколко месеца - увеличение спрямо дял ог 30% в допитване на AP-NORC, направено малко след като Тръмп спечели новия си президентски мандат с обещания, че ще подобри икономиката и ще понижи разходите за живот.