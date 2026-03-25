Топлофикацията залесява 632 фиданки след ремонта на парното в "Дружба 2"

Междублоково пространство в "Дружба 2" след ремонта на топлопреносната мрежа.

От 26 март 2026 г. „Топлофикация София" започва поетапното  залесяване, след извършения ремонт на топлопреносната мрежа в ж.к. „Дружба-2" в София, заради което бяха отстранени дървета в нейния сервитут. Районът ще бъде облагороден с 632 стандартизирани фиданки с дебелина на ствола 10-12 см и с височина 200-250 см.

Озеленяването стартира от блок 205 със засаждането на 33 фиданки. Дейностите ще се извършват в присъствието на представители от район „Искър". Целият процес по засаждане на фиданките се изпълнява съгласно изискванията на Наредбата на СОС за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.

Районната администрация на район „Искър" е определила условията, вида на дръвчетата и конкретните места за засаждане. Ще бъдат засадени широколистни и иглолистни дървета като явор, акация, чинар, ясен, бреза, японска вишна, смърч, ела, кедър и др.

С новите фиданки районът ще се облагороди и ще се създаде по-зелена и по-приятна среда за живеене за жителите на квартал „Дружба-2".

