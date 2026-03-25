За 5 години българите по-богати с 61%, пак сме последни в ЕС, но вече заедно с Гърция (Обзор)

След Ирландия страната ни има най-голям напредък за времето от 2019 г. досега

България е достигнала 68% от средния за Европейския съюз брутен вътрешен продукт на човек от населението, изразен в паритет на покупателната способност. Това показват данни, публикувани от Евростат в сряда.

Така страната ни настига Гърция по този показател, но все пак двете съседки си делят последното място. За сравнение, същите данни показват, че в Люксембург показателят достига цели 239% от средния за ЕС.

Въпреки това България постига почти най-бързия напредък в Евросъюза от 2019 г. Нейният ръст за тези 5 години е 13 процентни пункта и само Ирландия показва по-голямо увеличение от 47 пункта до 237% от средното за ЕС.

Хърватия напредва по-бавно от нас

за тези пет години

- само с 11 пункта, Румъния с 9, Полша и Кипър със 7 пункта и т.н.

Има и държави, в които се наблюдава спад - например първенецът Люксембург отчита спад на този показател с 10 процентни пункта за последните 5 години. Германия, Австрия и Франция спадат с по 7 пункта.

Средното равнище за ЕС, изразено в паритет на покупателната способност, възлиза на около 41 600 евро, като то предоставя общата отправна точка, спрямо която се измерват всички държави.

Това е сравнително ново изследване, което се прави от няколко години. Паритетът на покупателна способност е индикатор за различията в ценовите равнища в различните страни, които показват колко валутни единици струва дадено количество стоки и услуги, произведени в отделните държави. Така се елиминира ефектът от разликите в ценовите равнища, създадени от колебанията в обменните курсове на валутите.

Подреждането на държавите по паритет на покупателната способност

само частично съвпада със

стандарта на живот

По него Люксембург също често се класира на първо място, но това се дължи донякъде и на факта, че в тази миниатюрна държава работят много хора, които пътуват всеки ден от околните държави. Големият дял на пограничните работници, включени в общия брой на работната сила на страната, допринася за увеличението на БВП. Същевременно обаче те не се считат за част от местното население, което се използва при изчисляването на общото икономическо производство на глава от населението.

През миналата година са отчетени значителни различия в БВП на човек от населението сред държавите от ЕС. Десет държави, представляващи около 34% от населението на ЕС, надвишават средното равнище на БВП на човек от населението. Освен Люксембург и Ирландия това са Нидерландия, Дания, Австрия, Германия, Белгия, Швеция, Малта и Финландия.

Близо до средното ниво са Франция, Кипър, Италия, Чехия, Испания и Словения, докато Литва, Португалия и Полша са между 10 и 20% под него.

Най-ниското ниво на БВП на глава от населението

е регистрирано в България и Гърция

- с 32% под средното, както и в Латвия - с 29% по-ниско.

Високото БВП на глава от населението в Ирландия може отчасти да се обясни с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост. Свързаното с тези активи производство допринася за БВП, но голяма част от приходите, спечелени от това производство, се връщат на крайните собственици на компаниите в чужбина.

