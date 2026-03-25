Избори: писна ни да спорят за милиарди и пътища! (Обзор)

Служебното правителство обяви, че за 18 месеца са дадени 2,262 млрд. евро, а трябвало да стигнат за 4 г.

Бившият шеф на АПИ отвръща, че не са харчени пари извън бюджета за съответната година

С всяка смяна на властта в България пътищата се превръщат в арена на политически сблъсък - кой е похарчил милиардите, колко са били нужни, и дали изобщо са отишли по предназначение. В предизборната ситуация сега този сценарий пак не ни се размина. Служебното правителство реши да извади данни за “изчезнали” средства и съмнителни ремонти, а предишната власт се защитава с необходимостта от спешни дейности.

2,262 млрд. евро за поддържане на пътищата, които е трябвало да стигнат за четири години, са похарчени в рамките на 18 месеца. От тази сума за ремонти са дадени 2,251 млрд. евро, обяви в сряда регионалният министър Николай Найденов. Тези данни мотивираха служебния премиер Андрей Гюров да разпореди проверка на дейността на пътната агенция.

“В цялата страна има протести срещу състоянието на пътищата, пълни с дупки и коловози, а се оказва, че парите са използвани”, коментира Гюров. И припомни как буквално часове преди служебният кабинет да встъпи в длъжност, е обявена значителна обществена поръчка за мантинели на стойност над половин милиард евро.

“Апелирам МВР да провери и ако има извършено престъпление, да разследва бързо,

безкомпромисно и докрай, за да можем всички да разберем какво се случва в тази агенция”, настоя Гюров.

Предишния ден той се запознал със статистика, че България е на челните места по брой жертви от катастрофи. “Ако в страна с толкова много жертви корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, то вече не е кражба на пари, а кражба на животи”, реагира премиерът.

Найденов уточни, че още в първите часове след смяната на ръководството на АПИ е възложил анализ на финансовото състояние на агенцията, резултатите били изключително тревожни и пораждали съмнения за нередности.

Вътрешният инспекторат извършил проверки по обществени поръчки и договори, при които са установени няколко вида нарушения. Найденов даде за пример поръчката за мантинелите на стойност над 590 млн. евро за срок от пет години. Докладът на инспектората вече е готов и предстои да бъде изпратен на МВР.

Дълговете на Агенция “Пътна инфраструктура” били 752 млн. евро. 528 млн. са за повече изпълнени възлагания на ремонти, 168 млн. евро са за спогодби от периода 2018-2020 г., 55 млн. са главници и лихви по съдебни решения.

Найденов поясни, че основните харчове са за така наречените превантивни ремонти, под тази фраза просто се криел основен ремонт. Регионалният министър заявява, че ще ограничи тази практика.

За следващите три месеца агенцията разполага с бюджет от 200 млн. евро

Тези средства са крайно недостатъчни на фона на натрупаните задължения и показвали лошо планиране, заявяване и разходване на публични ресурси.

Като пример за лоша практика Найденов даде подготовката на участъци за колоездачното състезание Giro d'Italia. След съвместни огледи с организаторите и подписване на протоколи нужната сума била 10 млн. евро и държавата ги е осигурила. В края на февруари, само два месеца по-късно, сумата е ескалирала до 55 млн. евро. “Рано или късно истината ще излезе наяве. Не е луд този, който яде баницата, а този, който я дава”, коментира министърът.

Бившият шеф на пътната агенция Йордан Вълчев обаче твърди, че не са похарчени пари извън бюджета за съответната година (виж интервюто тук).

Справка в системата за изразходване на европейски средства ИСУН показва, че освен всички други договори за пътища в края на 2025 г. и началото на 2026 г. са финализирани по-голямата част от пътните проекти по програма “Развитие на регионите”.

Става дума за 7 сключени договора на обща стойност 210 млн. евро, които са приключени точно в този период.

6 от всичките 7 договора са за основни ремонти

на пътища в Северна България. Сред тях са проекти за изграждане на обход на Оряхово, ремонт на пътя от Айдемир до Силистра, 53 км от пътя между Лом и Козлодуй, ремонт на 28 км от пътищата в Добричка област и др. С това на практика приключват ремонтите на пътища, финансирани по тази оперативна програма и всички те трябва да са приключили до 2027 г. и отчетени най-много една година след това.

Поръчката пък за мантинели по пътищата все още не е приключила. По нея страната е разделена на 6 региона, но само за пет от тях досегашните 5-годишни договори са приключили и е проведен търг. Както “24 часа” писа преди месец, нито един от новите договори обаче не може да се подпише, защото класиранията са обжалвани от неспечелилите фирми.

Giro d'Italia в България ще има

Спортгният министър Димитър Илиев заяви, че няма опасност Giro d'Italia в България да не се случи. Той каза, че организацията на колоездачното състезание върви нормално. Според него има един участък, който спешно трябва да бъде ремонтиран, тъй като е фрезован и колоездачите не могат да преминат през него.

“Но като цяло сме в добра координация с общините, с другите министерства, които са част от организационната група, така че всичко върви по план и не би трябвало да има проблеми”, смята спортният министър.

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че в негово лице колегите му министри ще видят съюзник в борбата с престъпността. Обяви се против злоупотребата с публични държавни средства, които, вместо да отиват за нужната на България модерна пътна инфраструктура, отиват в частни джобове.