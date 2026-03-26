Заради кризата с горивата: Румъния с извънредно положение, Великобритания ограничава скоростта

Страните в Европа обмислят различни мерки заради скъпите горива. Румъния се очаква да обяви извънредно положение заради рязкото поскъпване. Властите обмислят да ограничат надценките на бензиностанциите за 6 месеца. Мерките целят да овладеят кризата, но идват и на фона на политическо напрежение и много разногласия в страната.

„В последните малко над 3 седмици има поскъпване със 17% на бензина и 21% на дизела. Така че дизелът в момента е на нива около 2 евро за литър и това налага забързване за въвеждането на тези мерки", обясни пред Нова тв журналистът Владимир Митев. Той уточни, че акцизът в Румъния е по-висок отколкото в Българи

„В Румъния също, както и в България, е решено като философия тези допълнителни приходи, които влизат в бюджета, да бъдат изразходвани за различни форми на подкрепа за населението. Има програми за транспортния сектор и за земеделието. Вчера беше обявено, че те ще бъдат в размер на 1 милиард леи, което е около 200 милиона евро. Ако се въведе това извънредно положение, ще бъде ограничен износът на бензин, дизел и други продукти. Някои медии предполагат, че е възможно да има дори режим на горивата, ако продължи тази криза", обясни Митев.

Във Великобритания пък властите са призовали хората да работят от дома и да шофират по-бавно, за да се намали потреблението на горива. Цените на горивата и там растат рязко.