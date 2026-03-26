20% е спадът в продажбите на горива на бензиностанциите

За 20% спад в продажбите на горива на бензиностанциите съобщи Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите и вносителите на горива. Ако досега средно на бензиностанция са се продавали по 10 хиляди литра гориво, то сега са под осем.

Вътрешни проблеми няма абсолютно никакви. И нашият, и транспортният бранш са спокойни. Цените на вътрешния пазар на едро са много по-ниски. В Гърция е с 30-40 евро по-скъпо на 1000 литра, което е значителна разлика, посочи Хаджидимитров. Според него само около половината от хората, които имат право на държавна помощ заради високите цени на горивата, ще се възползват от нея.

В Бургас цената на едро е доста по-висока от останалите части на страната - с около 50 евро на 1000 литра. Затова собствениците не бензиностанции там пътуват до други места, най-често Стара Загора, за да се зареждат, разказа Хаджидимитров пред bTV.