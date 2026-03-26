Чужди инвеститори изтеглили около $52 млрд. от азиатските пазари през март – рекорден отлив, заради скока на петрола

Глобалните инвеститори са напът да изтеглят рекордна сума капитал от акциите на развиващите се азиатски пазари, с изключение на Китай, на фона на рязкото поскъпване на петрола вследствие на конфликта в Близкия изток, съобщи Блумбърг.

От началото на войната в Иран чуждестранните инвеститори са продали акции в региона за около 52 млрд. долара, което го поставя напът към най-големия месечен отлив на капитали според наличните данни от 2009 г. насам, посочи БТА.

Най-силно засегнати са пазарите, зависими от вноса на енергия, сред които Тайван, Южна Корея и Индия.

Повишените цени на петрола оказват сериозен натиск върху икономиките на нетните вносители на енергийни ресурси, каквито са повечето азиатски държави. Настоящият отлив надхвърля този от пандемията през март 2020 г. и е повече от два пъти по-голям от изтеглянията на капитали след началото на войната в Украйна през юни 2022 г.

Според Гари Тан от „Олспринг Глоубъл Инвестмънтс" (Allspring Global Investments) се наблюдава краткосрочна ротация на капитали към пазари, по-слабо изложени на енергийния риск в Близкия изток.

По думите му Азия формира около 80 на сто от търсенето на суров петрол, преминаващо през Ормузкия проток, което прави региона особено уязвим към евентуални прекъсвания на доставките и съответно – към инфлационен натиск и забавяне на растежа.

Азиатските акции се представят по-слабо от американските през този месец, като пазарите в САЩ остават относително устойчиви, подпомогнати от статута на страната като нетен износител на енергия. Допълнителен натиск оказват по-силният долар и реализирането на печалби при акциите на производителите на чипове.

Стратезите на „Морган Стенли" (Morgan Stanley) вече препоръчаха на инвеститорите да продават при покачване на цените на азиатските акции, предупреждавайки за уязвимостта на региона към продължителни смущения в доставките на петрол.

Инвеститорите остават предпазливи и по отношение на възможностите за деескалация на напрежението между САЩ и Иран, след като Техеран отхвърли предложенията за диалог въпреки сигналите от Вашингтон за продължаващи преговори.