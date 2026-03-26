Привикват в сервизите над 200 хиляди коли заради риск от пожар, засега само във Франция

Георги Луканов

Alfa Romeo Milano "живя" 5 дни, след това смени името на Junior. Снимки: производителите

Автомобилният гигант Stellantis изтегля от пазара хиляди автомобили, засега само във Франция. 12 коли на компанията вече са се запалили по целия свят, което принуждава автомобилната група да привика обратно в сервизите 210 000 автомобила от осем марки.

Причината е конструктивен недостатък в 1,2 Turbo 48-волтовия хибриден двигател. Във влажни условия, недостатъчната хлабина между маркуча на филтъра за твърди частици в бензина и капачката на клемата на стартера-алтернатора може да позволи проникване на вода, което потенциално може да създаде електрическа дъга и да предизвика прегряване, което може да доведе до пожар.

Засегнатите модели са много: Alfa Romeo Junior, Citroën C3, C3 Aircross, C4 и C4 X, DS 3, Fiat 600 и Grande Panda, Jeep Avenger, Lancia Ypsilon, Opel Corsa, Mokka и Frontera, както и Peugeot 208 и 2008. Всичките са произведени между 2023 и 2026 г.

Засега изтеглянето от пазара се отнася само за автомобили, регистрирани във Франция.

