"Нафтогаз" кандидатства пред украинско-американски фонд за финансиране за втечнен газ

Украинската държавна енергийна компания „Нафтогаз" е подала заявление за финансиране чрез съвместния украинско-американски фонд за възстановяване с цел закупуване на втечнен природен газ (LNG) и увеличаване на вътрешния добив. Това заяви днес изпълнителният директор на компанията Серхий Корецки, цитиран от Ройтерс и БТА.

Фондът е насочен към подпомагане на възстановяването на енергийната инфраструктура и укрепване на енергийната сигурност на Украйна.

Междувременно в рамките на посещение в САЩ украинска делегация постигна редица важни договорености с американски компании за реализиране на енергийни проекти в Украйна, съобщи украинското Министерство на енергетиката, цитирано от Укринформ.

Министерството е подписало споразумение за разпределение на въглеводороди с компанията „Аспект Холдингс" (Aspect Holdings), което има за цел да привлече инвестиции в развитието на добива и да засили енергийната сигурност на страната. Освен това „Нафтогаз" е подписала три меморандума за сътрудничество с американски партньори, сред които „Солар Търбайнс" (Solar Turbines). Предвижда се сътрудничество в области като поддръжка на оборудване, локализация на сервизни дейности и обучение на украински специалисти.

Украинската държавна компания е сключила и меморандум с „Бейкър Хюз" (Baker Hughes), насочен към повишаване на енергийната ефективност и надеждността на газови турбини и компресорни съоръжения, както и към оптимизиране на добива. Отделно, споразумение с Американския институт по петрола (American Petroleum Institute) предвижда обмен на информация и сътрудничество по стандарти, технологии и добри практики в нефтогазовия сектор, посочва Укринформ