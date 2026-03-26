Броят на потребителите на 5G и гигабитов интернет в Китай продължава да расте

Министерството на промишлеността и информационните технологии обяви, че през първите два месеца на тази година общият обем на телекомуникационните услуги продължава да расте. Изграждането на мрежова инфраструктура за 5G и гигабитови оптични мрежи напредва, като броят на свързаните потребители и трафикът продължават да се увеличават, съобщи КМГ.

Броят на потребителите на 5G и гигабитов интернет отчита стабилен ръст. Към края на февруари в Китай има 1,23 милиарда потребители на мобилни телефони с 5G, което представлява 67,6% от общия брой. Данните показват още, че през първите два месеца на 2026 г. телекомуникационният бизнес е реализирал приходи от 290,4 милиарда юана.