ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22544008 www.24chasa.bg

Туризмът в Китай комбинира технологии, емоции и споделени ценности

КМГ

2232
Снимка: Китайска медийна група

Днес Изследователският център за туризъм към Китайската академия за социални науки публикува „Зелена книга за туризма: Анализ и прогноза за развитието на сектора в Китай за 2025–2026 г.", съобщи КМГ.

Документът включва един общ и 20 специализирани доклада, които представят анализи и прогнози за развитието на туризма в страната за периода 2025–26 г. В него се посочва, че от 2025 г. насам ключови фактори за разгръщане на потенциала на сектора са интеграцията между култура и туризъм, разширяването на цифровите възможности, развитието на регионалната икономика и растежът на входящия туризъм.

В книгата се отбелязва също, че промените в поколенията туристи и в потребителската психология трансформират сектора. Туризмът вече надхвърля традиционния модел и се превръща в комплексно преживяване, което съчетава културно познание, емоционално въздействие и споделени ценности.

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

Последно от

