"Фолксваген" ще произвежда компоненти за Железния купол?

Германският автомобилен гигант „Фолксваген" води преговори с израелската компания за отбранителна техника „Рафаел Адвансед Дифенс Системс", като проучва възможността за преустройство на завода на компанията в Оснабрюк, Германия.

Според статия във вестник „Файненшъл Таймс", която цитира източници, запознати с подробностите, заводът ще бъде преустроен от производство на автомобили към производство на компоненти за системата за противовъздушна отбрана „Железен купол".

Това е първата стъпка, която се обмисля като част от търсенето на бъдещо решение за завода, тъй като настоящите му производствени дейности предстои да приключат.

Заводът в Оснабрюк, в който работят около 2 300 души, се очаква да преустанови производството на модела T-Roc Cabriolet през 2027 г. Планираното прекратяване на производството представлява значително предизвикателство за компанията, която трябва да вземе решение за бъдещето на обекта и за запазването на работните места на своите служители.

В тази връзка компанията проучва няколко алтернативи, една от които според информациите включва партньорство с участници в сектора за сигурност.

Според доклада, "Фолксваген" и "Рафаел" проучват преустройството на завода за производство на компоненти за "Железен купол", включително тежкотоварни камиони, които превозват ракетите на системата, както и пускови установки и електрогенератори. Самите ракети няма да се произвеждат там.

Самият "Фолксваген" коментира въпроса, като поясни, че продължава да проучва различни решения за фабриката. В изявление компанията отбеляза, че макар да се водят дискусии с различни участници на пазара, все още не е взето окончателно решение.

Нито "Рафаел", нито германското министерство на отбраната коментираха докладите и отказаха да предоставят допълнителни подробности относно възможността за такова сътрудничество. Липсата на официален отговор оставя въпроса в процес на оценка, без потвърждение от властите.

„Железният купол", част от многостепенната система за противовъздушна отбрана на Израел, прихваща ракети с малък обсег и ракети, насочени към страната, както и дронове.

„Рафаел" вече произвежда отбранителни системи в Германия, като „ЕвроТрофи" и многофункционалната лека противотанкова система с управляеми ракети „МЕЛС".

По-рано този месец Ювал Стейниц, председател на „Рафаел Адвансед Дифенс Системс", разговаря с вестник „Билд" и заяви, че Израел е предложил да помогне на Германия да укрепи отбранителните си системи чрез производството на системата за противовъздушна отбрана „Железен купол" на германска територия.

„Фолксваген" от известно време работи по намирането на цялостно решение за завода в Оснабрюк като част от по-широк процес на корекции и промени в дейността си. В миналото компанията проведе преговори с германската компания „Райнметал" относно продажбата на обекта, но тези преговори зациклиха в края на миналата година и не доведоха до споразумение.

Въпреки това, изпълнителният директор на компанията Оливер Блуме спомена по-рано този месец, че тя продължава да работи с компании за сигурност, за да разработи решение, което да гарантира продължаване на работата на завода или преустройството му. Коментарите му подсказват, че компанията е отворена към сътрудничества, свързани със сигурността, дори и да остава предпазлива по отношение на прякото производство на оръжия.

Необходимостта от решение за завода произтича не само от икономически съображения, но и от социални и трудови аспекти. Хиляди работници в обекта са изправени пред несигурност, а ръководството на компанията трябва да намери баланс между бизнес съображенията и отговорността си към работната сила.

Възможността за преустройство на автомобилен завод за производство на компоненти за система за противовъздушна отбрана подчертава промените, настъпващи в глобалната индустрия, където границите между гражданския и сектора за сигурност стават все по-размити.

През януари френският производител на автомобили "Рено" обяви, че ще произвежда дронове за Украйна и Франция, което бележи първото му навлизане в отбранителната индустрия от Втората световна война насам.

В случая с "Фолксваген" обаче компанията изглежда решена да поддържа ясно разграничение между традиционната си дейност и производството на оръжия, според "Файненшъл Таймс".

Според доклада, ако работниците се съгласят да преминат към производство на компоненти за „Железния купол", производството може да бъде готово в рамките на 12–18 месеца.