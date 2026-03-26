КМГ: Отличното партньорство с Китайския съвет за насърчаване на международната търговия е предпоставка за бъдещи инвестиции

Това каза Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов по време на среща с китайска бизнес-делегация от разположения близо до Шанхай район Дзиншан, която е на посещение в България, съобщи КМГ.

По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за разширяване на търговско-икономическото сътрудничество между България и Китай.

Цветан Симеонов представи пред гостите основните макроикономически показатели на България, като акцентира върху стабилната икономическа среда, ниските данъчни ставки и ниския държавен дълг. Той запозна китайските гости с дейността и структурата на БТПП, подчертавайки отличното партньорство с Китайския съвет за насърчаване на международната търговия (CCPIT). Той припомни и подписаното през миналата година споразумение за сътрудничество в областта на арбитража с Китайска комисия за международен икономически и търговски арбитраж (CIETAC), което създава допълнителни предпоставки за развитие на двустранните бизнес отношения.

Ръководителят на китайската делегация Лиу Дзиан представи икономическия профил на район Дзиншан, чието име в превод на български език означава „златна планина". Той подчерта че основният капитал на региона днес са компаниите, които са в основата на икономическото му развитие. Районът Дзиншан включва девет града, един подрайон и два индустриални парка с общо население около 820 хиляди души. Лиу Дзиан открои земеделието като водещ сектор, включващ производството на зърно, фуражи, развитието на високотехнологични напоителни системи, обработка на почвата и производството на биоторове и препарати. Силно развити са също и химическата промишленост, производството на дронове, на дисплеи и LED екрани, и не на последно място - на електрически автомобили, подчерта китайският гост, като обясни, че във всички сектори се използват най-новите информационни и комуникационни технологии.

Двете страни очертаха възможностите за сътрудничество между китайски и български компании в области като автомобилостроенето, информационните и комуникационни технологии и туризма.

Китайската делегация отправи покана към българския бизнес да посети региона Дзиншан и да се запознае на място с инвестиционните възможности.

Взаимното представяне на нови инвестиционни проекти и бизнес-възможности в Китай и България, както и поддържането на редовен обмен на информация и нови идеи за сътрудничество бе друга част от разговорите по време на срещата в БТТП.