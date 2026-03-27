Bugatti на две колела срещу 25 000 евро

Bugatti за пореден път показва, че марката не живее само с ултраскъпите си машини на 4 колела. Новият продукт, създаден съвместно с британския специалист Factor, внася акцент върху аеродинамиката, ексклузивността и майсторската изработка в света на колоезденето, но не е просто луксозен колекционерски артикул. Той разполага и с технически решения, които го правят забележително колело.

Снимки: Bugatti

От компанията наблягат на приликите със спортните автомобили от Type 35 до Veyron и Chiron. По-важното за бъдещите собственици е, че те няма да могат да се състезават с велосипеда професионално.

Причината за това е горната част на предната вилка, която е огъната, за да наподобява предната решетка на гореспоменатите съвременни модели, но иначе е заимствана от пистови велосипеди.

Други забележителни детайли включват обработката на въглеродните влакна върху колелата и 3K тъкан от външната страна на рамката. Материалът е видим върху колчето на седалката, рамката на вилката и други части. Други характеристики включват седалката Italia, дисковете и зъбните колела CARBON-TI, както и гумите Continental. Всичко е изработено по поръчка.

Велосипедът Factor One ще бъде произведен в 250 бройки, всеки на цена от 25 000 евро. Това може да изглежда много, но преди десет години Bugatti представи градски велосипед с една предавка, произведен в 667 бройки за 39 000 евро.