Новият Nissan Z Nismo получава ръчна скоростна кутия

Емблематичният модел Nissan Z Nismo получи фейслифт за моделната 2027 година. В допълнение към шестстепенната ръчна скоростна кутия, той се отличава и с ревизиран екстериор, както и с промени в шасито и спирачната система.

Най-голямата промяна несъмнено е завръщането на шестстепенна ръчна скоростна кутия в топ версията Nismo с 420 к.с. В сравнение с моделите Z Sport и Performance, трансмисията е получила по-силен съединител, за да се справи с мощността.

Самото превключване на предавките също е различно, с по-къс ход, което осигурява на водачите по-бърза и по-прецизна смяна на предавките. 3,0-литровият V6 двигател с два турбокомпресора също има преработено управление на дросела и момент на запалване.

Автомобилният производител обещава по-рязка реакция на газта и по-плавно предаване на въртящия момент. Активното подобряване на звука и шумопотискането също са били променени за ръчната трансмисия.