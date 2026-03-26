БНБ: Задържаните фалшиви банкноти в края на 2025 г. са били 14 пъти повече спрямо края на преходната година

Задържаните неистински левове през последното тримесечие на 2025 година са възлизали на 4927 броя, което е близо 14 пъти повече спрямо същия период на предходната 2024 година, става известно от последното издание на "Преглед на емисионно–касовата дейност на БНБ", публикувано на сайта на централната банка. За сравнение, през периода октомври - декември 2024 година задържаните неистински банкноти в Националния център за анализ на БНБ са достигали 352 броя.

От задържаните 4927 броя български банкноти през последното тримесечие на 2025 година, 4909 броя са циркулирали в паричното обращение. На тримесечна база също се отчита ръст на задържаните фалшиви пари, като броят им нараства с 2031 спрямо третото тримесечие на 2025 година.

През разглеждания период най-много задържани неистински банкноти са били тези с номинал от 50 лева – 4785 броя или 97 процента от всички задържани фалшиви банкноти.

През последното тримесечие на 2025 година се отчита повишение и на броя задържани банкноти от други валути, различни от български лев. Задържаните неистински евробанкноти през периода са 1455 броя (в това число 168 броя, циркулирали в паричното обращение), което е 4,5 пъти повече спрямо последното тримесечие на 2024 година, когато задържаното евро е възлизало на 324 броя. Задържаните неистински щатски долари са били 3105 броя щатски долари (в това число 69 броя, циркулирали в паричното обращение) спрямо 122 броя през същия период на предходната 2025 година.

Периодът октомври-декември 2025 година бе последното тримесечие преди България да въведе еврото като законно платежно средство. След изтичането на периода на двойно обращение на лев и евро, от 1 февруари тази година еврото е единственото законно платежно средство в България.

Към края на 2025 година левовете в обращение са достигали 19,7 млрд. лева, като само през последното тримесечие на миналата година са намалели със 7,45 млрд. лева или с 27,4 на сто спрямо предходното тримесечие. Най-голямо намаление в рамките на последното тримесечие на 2025 г. е било отчетено през декември – спад от 4,08 млрд. лева. Спрямо края на 2024 година понижението в общата стойност на парите в обращение достига 36 на сто или спад от 11,3 млрд. лева за една година.

Според последните данни на БНБ, към 13 март тази година 3,4 млрд. лева в банкноти и монети остават извън касите на централната банка, което представлява изтеглени 89 процента от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 година. Стойността на евробанкнотите и евромонетите в обращение у нас достига над 8 млрд. евро.