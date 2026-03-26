Средната цена на дизела у нас вече е 1,61 евро, бензинът също е поскъпнал

1 евроцент повишение в средната цена на дизела и бензина у нас. Дизелът днес се продава средно за 1,61 евро литъра, а бензинът - за 1,44 евро. Това става ясно от публикуваните от Националната агенция за приходите (НАП) данни.

Агенцията публикува всеки ден на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечни статистически данни за изменението на цените на дизела и бензин А95.

В сряда беше активирана компенсацията заради поскъпването на горивата, след като три поредни дни дизелът държеше средна цена от 1,60 евро.

Компенсация ще се предоставя и за всеки следващ месец, през който средната цена на дребно е равна или над посочената стойност.

Мярката ще продължи да действа до 30 юни 2026 г.

Лицата, на които от Агенцията за социално подпомагане са изплащани социални помощи през януари и февруари 2026 г. и отговарят на условията, компенсацията ще се предоставя служебно от Агенцията за социално подпомагане чрез дирекции „Социално подпомагане", без да бъде подавано заявление. На останалите лица, които отговарят на условията, компенсации ще бъдат отпускани след подаване на заявление в дирекция „Социално подпомагане" по настоящия адрес, чрез лицензиран пощенски оператор с писмо с обратна разписка или по електронен път.

Паричните средства ще бъдат изплащани по пощата или безкасово по банкова сметка, след извършена проверка от Националната агенция за приходите дали гражданите отговарят на условията. Освен определен доход, физическите лица трябва да са собственици или лизингополучатели на автомобила, за който заявяват помощта. В случай че превозното средство е собственост на две или повече лица, компенсацията се ползва само от единия съсобственик. Помощта ще се предоставя само за един автомобил, който трябва да притежава валидна „Гражданска отговорност" и да не е електрически.