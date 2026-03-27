Hennessey пуска хиперкола с части от космическа совалка

Тексаското ателие Hennessey Special Vehicles разкри детайли за своя нов Venom F5 Roadster.

Най-ексцентричният елемент в този автомобил за 3 милиона долара е неговият ключодържател, който е изработен от истински метал, използван в конструкцията на американска космическа совалка. Този символичен детайл подчертава, че тази кола е истинска "ракета за пътя", казват от тунинг компанията.

Под капака на кабриолета работи 6,6-литров V8 двигател с два турбокомпресора, генериращ умопомрачителните 1817 к.с. Целта на инженерите е Venom F5 Roadster да стане най-бързият сериен автомобил на планетата без покрив, преминавайки границата от 480 км/ч.

С олекотено шаси от въглеродни влакна и лимитирана серия от едва 30 екземпляра, този модел е инженерно бижу.

