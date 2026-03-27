ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Грешки оставиха Александра Фейгин 23-а на световно...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22544592 www.24chasa.bg

Hennessey пуска хиперкола с части от космическа совалка

Георги Луканов

[email protected]

3228
Най-бързият роудстър в света - Hennessey Venom F5 Roadster. Снимка: Hennessey

Тексаското ателие Hennessey Special Vehicles разкри детайли за своя нов Venom F5 Roadster.

Най-ексцентричният елемент в този автомобил за 3 милиона долара е неговият ключодържател, който е изработен от истински метал, използван в конструкцията на американска космическа совалка. Този символичен детайл подчертава, че тази кола е истинска  "ракета за пътя", казват от тунинг компанията.

Под капака на кабриолета работи 6,6-литров V8 двигател с два турбокомпресора, генериращ умопомрачителните 1817 к.с. Целта на инженерите е Venom F5 Roadster да стане най-бързият сериен автомобил на планетата без покрив, преминавайки границата от 480 км/ч.

С олекотено шаси от въглеродни влакна и лимитирана серия от едва 30 екземпляра, този модел е инженерно бижу.

Производството е строго ограничено до едва 30 екземпляра, като всеки от тях е на стойност около 3 милиона долара.

Най-бързият роудстър в света - Hennessey Venom F5 Roadster. Снимка: Hennessey
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Изборите "Мон Дьо" в родината на Кондьо (Видео)