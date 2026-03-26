Страните от Г-7 ще обсъдят допълнително освобождаване на петрол от стратегическите си резерви

Финансовите министри, управителите на централните банкери и министрите на енергетиката на страните от Г-7 ще обсъдят идната седмица допълнително освобождаване на петрол от стратегическите си резерви. Това заяви в четвъртък министър на търговията на Франция Серж Папен, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Дискусията ще се фокусира върху освобождаването на стратегическите резерви“, потвърди той в интервю за френската телевизия „СиНюз“ (CNews) и радио „Европа 1“ (Europe 1).

Иран ефективно блокира транзита на енергия през Ормузкия проток в контекста на войната със САЩ и Израел, което засяга около една пета от световните енергийни доставки, посочва Ройтерс.

Страните членки на МАЕ се споразумяха на 11 март да освободят рекордно голямо количество петрол от резервите си - около 400 милиона барела , за да помогнат за облекчаване на ситуацията. Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол вчера заяви, че ако е необходимо, агенцията може да освободи допълнителни количества.