ЕС е получил гаранции, че САЩ ще се придържат към търговското споразумение за митата

Европейският комисар по икономическите въпроси Валдис Домбровскис заяви днес, че Европейският съюз е получил гаранции от Съединените щати, че администрацията на Тръмп възнамерява да спази своята част от търговското споразумение между Брюксел и Вашингтон, сключено през юли миналата година, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Изказването на Домбровскис предхожда насроченото за днес гласуване в Европейския парламент за намаляване на европейските мита за американски стоки – първа стъпка към прилагането на споразумението със САЩ, допълва Франс прес.

Гласуването ще се случи след месеци забавяне – първоначално след заплахата на президента Доналд Тръмп да завземе Гренландия, а сетне и заради неяснотата около американската митническа политика след решение на Върховния съд на САЩ, с което отменени голяма част от митата на Тръмп.

Процесът по ратификация на търговското споразумение отново е в сила, след като Европейската комисия заяви, че след получени уверения от Вашингтон ще се придържа към сделката и призова евродепутатите да направят същото.

Евродепутатите от Комисията по международна търговия на ЕП добавиха миналата седмица няколко разпоредби към текстовете, които трябва да бъдат гласувани днес – включително механизъм за автоматично отменяне на действието на по-ниските ставки на ЕС от март 2028 г. и обвързване на намаленията на митата за стоманени и алуминиеви изделия с подобни намаления от страна на САЩ.

След като ЕП даде становището си днес, се очаква представители на парламента и правителствата на ЕС да преговарят по окончателните текстове преди финалното гласуване за одобрение в Европейския парламент. Това едва ли ще стане преди април или май, отбелязва Ройтерс.