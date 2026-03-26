Виенското летище премахва лимита от 100 мл за течности в ръчния багаж

Виенското летище започна поетапно въвеждане на нови скенери за сигурност, които ще позволят отпадане на ограничението от 100 милилитра за течности в ръчния багаж и увеличаване на допустимото количество до два литра.

От летището уточняват, че към момента по-големите количества все още не са разрешени и промяната ще влезе в сила едва след пълното приключване на преоборудването.

Новите устройства работят на принципа на компютърната томография и създават триизмерни изображения на съдържанието на багажа. Това позволява течностите и електронните устройства да не бъдат изваждани при проверка, което се очаква да съкрати времето за преминаване през контролно-пропускателните пунктове и да улесни пътниците.

Преходът към новата система се извършва поетапно, като се очаква процесът да бъде завършен до началото на летния туристически сезон.

Според информация на списание „Конкрет“, цитирана от австрийското радио и телевизия, инвестицията в новото оборудване възлиза на около 25 милиона евро.