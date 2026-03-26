tbi bank представя нови членове в Надзорния си съвет. Това са Чонгор Немет, бивш CEO на групата Addiko Bank AG, с предишен лидерски опит в Intesa Sanpaolo Group и GE Money, и Маркус Краузе, бивш CRO и CFO в Addiko Bank, с опит в банковия сектор от UniCredit Group, Citibank и др.

В Надзорния съвет на tbi bank те заменят Готие Ван Вединген и Кийрън Донъли. Промените са одобрени от Европейската централна банка (ЕЦБ) и вписани в Търговския регистър. Заедно с Ариел Хасон, Чонгор Немет и Маркус Краузе формират екип, съчетаващ богат опит с глобална експертност.

Маркус Краузе

Чонгор Немет

Назначенията в Надзорния съвет са следствие на придобиването на tbi bank от Advent International (САЩ) – един от най-големите глобални инвеститори в частен капитал, управляващ активи на стойност 100 милиарда долара. Богатият международен опит на Чонгор и Маркус в областта на финансите, банковото дело и управлението на риска ще подпомогне tbi bank в прилагането на стратегията за развитие и растеж.

*Повече информация за професионалния опит на новите членове на Надзорния съвет можете да намерите тук и тук .