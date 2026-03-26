Още преди да го видиш, го усещаш. По аромата на прясно изпечен козунак, с поръсена със захар хрупкава коричка и пухкава сърцевина, която се разкъсва на сладки конци. Аромат, който напомня, че Великден наближава.

Българската търговска верига „Фантастико“ не спира да увеличава предложенията си, а огромен интерес предизвикват козунаците от пекарната за занаятчийски ръчни продукти „Хляб за живот“.

„В пекарната „Хляб за живот“ предлагаме както козунаци с мая, така и козунаци с квас. При козунаците с мая втасването отнема около 4 часа, докато при тези с квас времето е значително по-дълго – около 24 часа. За да получим меко и еластично тесто, при козунаците с квас е много важно да не се прекалява с месенето. След замесване тестото се оставя да почине от 8 до 12 часа, оформя се на плитки и се оставя отново да втаса до готовност за изпичане. Така крайният резултат е козунак „като от едно време“, разказва Любен Славов, технолог в пекарната „Хляб за живот“ във „Фантастико“.

Снимка: „Фантастико груп“

В пекарната „Хляб за живот“ можете да се насладите на няколко вида продукти: класически козунак, козунак със стафиди и козунакс шоколад.

„Всички те са замесени от ръцете на майсторите пекари. Всеки колега в пекарната „Хляб за живот“ влага своята енергия, професионализъм и любов, когато приготвя козунака. Вярвам, че това прави продукта ни още по-специален и по-вкусен - тесто на конци, мека сърцевина, пухкав и вкусен козунак“, казва Камелия Спасова, търговски директор във „Фантастико груп“.

И тази година българската семейна компания ще предложи голямо разнообразие от продукти – 20 вида пакетирани козунаци и 8 вида козунаци, които са приготвени от доставчици, но се изпичат в обектите на веригата. От всички търговски вериги у нас - единствено в супермаркети „Фантастико“ можете да откриете 4 вида пакетирани козунаци на „BorChef’s Bakery“.

Снимка: „BorChef’s Bakery“

„За трета поредна година имаме възможността да работим с „Фантастико“. Това партньорство е изключително важно за нас, защото ни позволява да достигнем до по-широка аудитория. Работата ни с българската търговска верига засилва доверието към нашия бранд, прави ни по-разпознаваеми и по-достъпни. Ние се радваме, че все повече хора имат възможността да опитат нашите продукти. Заедно с „Фантастико“ създаваме преживяване, което съчетава празничната магия на Великден с удобството на пазаруването на едно място“, казва Димитър Борчев, собственик на „BorChef‘sBakery“.

Семейната пекарна, която отваря врати преди 3 години в пернишкото село Дрен, е подготвила ново специално предложение за всички клиенти на веригата за Великден - козунак с пистачио, потопен в млечен шоколад с хрупкави лешници и бадеми.

„Най-важната съставка е човешкият фактор - без професионализма, дългогодишния опит, вниманието към детайла и отдадеността към занаята, които всеки един член на екипа ни притежава, вкусът на козунаци на „BorChef’s Bakery“ не би бил възможен. Месим с любов, сърце и душа, защото вярваме, че всичко това се усеща и прави козунаците ни разпознаваеми, обичани и предпочитани за трапезата у дома“, допълва още Димитър Борчев.

Снимка: „BorChef’s Bakery“

А ако не сте имали време да се подготвите с празнична изненада за семейството за Великден, във „Фантастико“ можете да откриете и различни видове италиански козунаци, както и специални подаръчни комплекти, които освен великденски козунак, включват вино и различни лакомства.