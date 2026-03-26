Министър Младенова: САЩ е основна експортна дестинация за български продукти от високотехнологичния спектър

Министър Младенова: България и САЩ имат потенциал за сътрудничеството във високотехнологичните сектори

Високотехнологичните производства, технологичният трансфер и комерсиализацията на научни разработки са приоритетни в търговско-икономическото сътрудничество на България със САЩ. Българският бизнес е доказал ролята си на лидер в региона в технологичните сектори и иновациите и има потенциала да разширява присъствието си на международните пазари, сред които и на американския. Това заяви министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова при откриването на Международна конференция „EXPLORE US" с участието на над 120 компании.

Младенова подчерта, че САЩ са сред водещите и приоритетни външнотърговски партньори на България. Тя посочи, че американският пазар е сред основните експортни дестинации за български продукти от високотехнологичния спектър. Тя бе категорична, че българските компании в сферата имат потенциала да се включат в съвместни проекти, научни разработки и производствени процеси.

„Министерството на иновациите и растежа работи активно за развитието на двустранните икономически връзки, особено в сферата на инвестициите, иновациите и високите технологии", изтъкна още Младенова. По думите ѝ предвид мащаба на американската икономика, България и САЩ могат да направят много повече за стимулиране на съвместните дейности, за да дадат импулс на по-нататъшното развитие и разширяване на двустранните икономически отношения. „Сътрудничеството с посолството на САЩ в София и с Американската търговска камара ще продължи да носи и занапред добавена стойност за създаването на нови възможности и задълбочаване на търговско-икономическите отношения", заяви още тя.

Събитието се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към МИР и Американската търговска камара в България (AmCham), с участието на посолството на САЩ в България. То има за цел да предостави възможности за осъществяване на преки контакти с водещи американски експерти, да представи детайлна информация и препоръки за навлизане на щатския пазар, с практически насоки за нуждите по осъществяване, както и съкращаване на сроковете и оптимизиране на разходите.

В откриването на форума участваха още Мартин МакДауъл, временно управляващ Посолството на САЩ в България; Красимир Пиперков, зам.-министър на икономиката и индустрията; Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП; Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на AmCham и Деляна Иванова, председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие.