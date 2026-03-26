Мальовица взе голям приз и поведе новата вълна в туризма

Силно присъствие на планинските дестинации и ясен сигнал за нова посока в българския туризъм - така може да се обобщят осмите български туристически награди, които събраха елита на хотелиерския и ресторантьорския бизнес.

Форумът премина под мотото „Туризъм, който лекува". И неслучайно - темата за здравния, СПА и устойчив туризъм все по-осезаемо измества масовия модел.

Мальовица – новият символ на зеления туризъм

Големият акцент тази година бе отличието за зелен/еко хотел и ризорт, което отиде при курорта Мальовица. Само на час и половина от София, м курорта ще откриете свят, който сякаш е на светлинни години от шума на града. В подножието на върха, сгушени в иглолистната гора, хотелите „Мальовица", „Алпинист" и „Ален Мак" предлагат онзи рядък баланс между традиция и съвременен комфорт. Спа зони, топли басейни и уютни пространства за семейства превръщат престоя не просто в почивка, а в истинско възстановяване - при това на цени, които не изискват компромис.

Александра Ковачка - мениджърът на комплекса "Мальовица", обяви, че курортът прави решителна крачка към утвърждаването си като зелен и устойчив комплекс. „Мальовица преминава изцяло на възобновяема енергия за електричество и отопление. Разделното събиране на отпадъци, зарядните станции за електромобили и въвеждането на екологичен кодекс са само началото на една дългосрочна политика за отговорно управление", заяви тя. По думите ѝ философията на развитие е ясна - баланс между опазването на природата и възможността повече българи да имат достъп до планината.

Заедно с признанието за община Сапарева баня като вътрешна дестинация на годината, се очертава нова ос в развитието на туризма - Рила като целогодишна, модерна и устойчива дестинация. Това не е просто награда, а заявка за нов модел - туризъм извън пренаселените курорти, с фокус върху природа, възстановяване и качество на преживяването.

Срещата между двата отличени проекта на самия форум вече доведе и до разговори за общи инициативи – знак, че секторът започва да мисли в партньорства, а не в конкуренция.

Силен сезон за морето

При морските хотели отличието отиде за Secrets Sunny Beach Resort&Spa – носител и на световния приз TUI Global Hotel Awards Quality Winner 2025. Очакванията са за силен сезон на фона на глобалната тенденция, при която повече туристи избират близки дестинации вместо далечни пътувания.

За втора поредна година Царево бе отличено като дестинация за ваканционни имоти, след като отчете трикратен ръст на приходите от туризъм през 2025 г. и почти пълна заетост още от май.

Отличия и за хората зад туризма

Призът „Приятел на туризма" получиха организацията „Бранд България" и Мирослав Боршош за последователната подкрепа към сектора. Нов елемент в журито тази година бе Сийка Кацарова – първата българка, оглавила Европейската СПА асоциация, което допълнително подчерта посоката към здравен и устойчив туризъм.