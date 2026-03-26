Цената на петрола на ОПЕК спадна под 117 долара за барел

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) в сряда се понижи за втора поредна сесия - до 116,96 долара за барел, съобщи днес на страницата си петролният картел. Това е най-високата цена на петрола на ОПЕК от 16 юли 2008 г., когато достига 133,09 долара за барел.

Един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 132,21 долара във вторник. На 27 февруари, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, петролът на ОПЕК се котираше за 70,07 долара за барел.

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 година, съобщи БТА.

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.