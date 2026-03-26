Ирена Георгиева: Мерките в подкрепа на бизнеса ще бъдат представени на Гюров днес

Структурираните и остойностени мерки в подкрепа на бранша заради кризата в Близкия Изток ще бъдат представени на служебния премиер Андрей Гюров до края на днешния ден, за да бъдат разгледани в пакет от Министерския съвет утре, съобщи служебният министър на туризма Ирена Георгиева.

Поехме ангажимент към премиера да представим в структуриран, удобен за работа вид - не в окончателен, предложенията, които обсъдихме с туристическия бранш, представени на срещата с премиера, каза Георгиева след срещата. В отговор на въпрос дали утре ще има извънредно заседание на Министерски съвет, тя посочи, че доколкото знае, ще има среща на министрите.

Сред най-важните мерки Георгиева открои тази за компенсиране на цените на горивата, електроенергията, съответно да се подпомогне възможността туроператорите да върнат на своите клиенти парите за неосъществените пътувания. Тя посочи, че на срещата отново е била предложена мярката „ваучери“, каквато действаше по време на ковид кризата, изтъкната е била и необходимостта да се заложи на реклама на страната като сигурна дестинация и да се използва „златният шанс“ за вътрешния туризъм чрез специално отношение към българския турист.

По повод искането на ресторантьорския бранш за намаляване на ДДС от 20 на 9 на сто министър Георгиева каза, че на срещата е било посочено, че това е мярка за бизнеса, която да му даде възможност вътрешно да преразпредели разходите, за да реагира на натиска на повишените енергийни, доставни и наемни цени. Тя обаче изтъкна, че подобна мярка ще изисква свикване на заседание на Народното събрание.

По отношение на туроператорите и повишаването на цените на туристическите пакети, министър Георгиева посочи, че те вече са договорени и допълни, че туроператорите ще направят за своя сметка, ако е необходимо, така че да "удържат" цените на туристическите пакети за летния сезон, съобщи БТА.