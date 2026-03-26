Нова дигитална платформа улеснява инвеститорите при отчитане на инвестиционни проекти

Министерството на иновациите и растежа стартира дигитална платформа e-INVESTBG, чрез която значително се намалява административната тежест за инвеститорите. Системата обслужва контрола, проверката и верификацията на разходите по постъпили искания за плащане за прилагане на насърчителната мярка по чл. 22д от Закона за насърчаване на инвестициите.

Тя е разработена съвместно с „Информационно обслужване" и е публикувана на сайта на МИР: www.mig.government.bg.

Какво се променя за инвеститорите?

Насърчителната мярка за възстановяване на реално платени от инвеститора задължителни осигурителни вноски в качеството му на работодател вече може да се отчита изцяло по електронен път.

Ключови предимства на платформата са:

100% дигитализиран процес по изпълнение и отчитане на проектите;

Автоматично попълване на данни по отчета за заетостта и справката за поддържане на работните места;

Ускоряване на отчитането и извършване на проверка с по-голяма точност и прецизност при проверките чрез осигурена автоматична постоянна връзка с Националната агенция за приходите (НАП), държавната среда за междурегистров обмен на справочна и удостоверителна информация „RejiX" и Агенцията по вписвания.

Със стартирането на платформата Министерството на иновациите и растежа прави съществена стъпка към цялостната трансформация на пътя на инвеститора в България.

Достъп до платформата: https://e-investbg.government.bg/login