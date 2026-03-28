Данък и за печалби от сделки с криптовалути

Българите със скъпо имущество ще са видими за приходните агенции и в държави от ОИСР

Предстоящото приемане на България в клуба на богатите държави - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ще направи още по-видими доходите на богатите българи за данъчните власти по света. Това произтича от поправки в Данъчно-процесуалния кодекс, които финансовото министерство пусна за обществено обсъждане.

От предложените поправки става ясно и че криптоактивите и електронните пари вече влизат напълно във всички регулации, а доходите от тях ще се облагат с данък. Какъв точно ще е той, ще стане ясно при предстоящи промени на данъчните закони.

“Появата на алтернативни средства за разплащане и инвестиции като криптоактивите и електронните пари създава значителни рискове

за отклонение от данъчно облагане поради липсата на данъчна прозрачност”, гласят мотивите.

Досега автоматичен обмен на информация с данъчните в чужбина имаше само за трудови и директорски възнаграждения, животозастрахователни продукти, пенсии, доходи и собственост на недвижимо имущество, авторски и лицензионни възнаграждения. Към тях вече се добавят и дивиденти, които не се държат в попечителска сметка, като и този доход ще бъде облаган с данък.

Една от поправките предвижда в автоматичния обмен на информацията да се включат и физически лица с висока нетна стойност на имуществото. Това означава, че пълни данни за тях, както и за стойността на притежаваното ще бъдат известни и достъпни на данъчните администрации във всяка държава - член на ОИСР.

За тях, както и за имуществото на големите компании, които оперират в няколко държави от организацията, се предвиждат 5 метода за определяне на справедлива пазарна цена. Целта е да няма различия и възможност за измами заради разликите в облагането.

Промените предвиждат всеки доставчик на услуги за криптоактиви да подава информация до НАП до 30 юни на годината след сделката, предвиждат предложените промени. Девет месеца е срокът за пълен обмен на информацията с останалите държави и техните данъчни администрации.

Комисията за финансов надзор ще поддържа регистър на доставчиците и ще обменя информация с другите в ОИСР. Нито един клиент на тези доставчици вече няма да бъде анонимен - те ще поддържат пълна информация за това кои са клиентите, какъв е адресът им, кой е данъчният номер, както и пълните данни за всяка сделка.

При нарушение на правилата председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател може да постанови блокиране на достъпа до съответната интернет страница или приложение на оператор, а на основата на това решение да се поиска такова и в друга държава членка.

За да не крият данъци големите мултинационални компании,

е разписан специален ред пред кого, кога и как подават информационните декларации.

“Обменът на предоставената от доставчиците на услуги за криптоактиви и дружествата за електронни пари информация и на данните от информационната декларация за допълнителния данък ще позволи на данъчните администрации да разполагат с пълен обем от информация относно получените доходи”, мотивират се вносителите от финансовото министерство.

В ОИСР в момента членуват 38 държави. 26 от тях са от Европа, 7 са от Америка, включително САЩ и Канада, плюс Австралия, Нова Зеландия, Израел, Южна Корея и Япония. Очаква се България да се присъедини към ОИСР по-късно през 2026 или през 2027 г.