Еврото не укроти ипотеките, цените на имотите почти не мърдат надолу

Приемането на еврото и очакваните промени в лихвените нива не са намалили темповете на кредитиране, показват последните данни на БНБ за февруари. Заемите продължават да растат с близо 15%, колкото и през предишния месец, и общата им сума вече е 61,9 млрд. евро. Това е близо половината от брутния вътрешен продукт, който за тази година се очаква да бъде 123,3 млрд. евро.

В същото време лихвите почти не показват движение през февруари. Средното оскъпяване на потребителските кредити се понижава леко - с 0,56 процентни пункта до 8,49%. При ипотечните също се променя незначително - увеличава се едва с 0,04 процентни пункта, за да достигне 2,47%.

Както и досега, най-много като обща сума и с най-бързи темпове растат заемите за домакинствата. Общата сума на кредитите е 29,3 млрд. евро, което е с 20,7% повече на годишна база. До края на февруари на имотния пазар са влезли 17,3 млрд. евро под формата на жилищни кредити, като ръстът е впечатляващ - 27,8% за година. В края на 2025 г. имотният пазар се е охладил почти незабележимо - годишният ръст на цените леко се е забавил до 12,6%, докато през всички останали тримесечия на годината беше над 15%. Това показват публикуваните в четвъртък данни на НСИ за цените на жилищата.

В София е отчетено поевтиняване на имотите на тримесечна база - с 0,8%, но на годишна база има ръст от 12,7 на сто. Най-силен е той в Стара Загора (19,8%) и Варна (15,1%). Най-вероятно трендът ще продължи и през 2026 г. Засега първи данни за броя на сключените сделки за тази година има за януари и февруари и те показват незначителен спад. Поне по офертите, които се публикуват, нищо не показва намаление на цените. Има раздвижване само в броя на обявите, които от 1 януари насам са видимо повече.

Много брокери коментират, че сделки се случват вече доста по-бавно, отколкото в навечерието на приемането на еврото. Едната причина е, че купувачите са станали по-придирчиви. Другата вероятна причина за това затишие на пазара е чисто психологическа - много хора очакват спад на цените, и то видим, така че изчакват и не сключват сделка, освен ако нямат непосредствена нужда.

От данните ан БНБ става ясно още, че потребителските кредити вече са 11 млрд. евро и се увеличават с 12,8% спрямо февруари 2025 г. На годишна база другите кредити нарастват с далъч по-малки темпови от тези на ипотечните - само с 6,1% до скромната сума от 275,5 млн. евро.

Със същия темп и въпреки ниската доходност растат и депозитите, и то въпреки че мотивът за безплатна и автоматична обмяна на левовете в евро вече не работи. В края на февруари 2026 г. общата сума на депозитите на неправителствения сектор е 84,3 млрд. евро при 83,7 млрд. евро в края на януари, т.е. само за един месец в банките са влезли нови почти 1 млрд. евро. Най-много пестят домакинствата, които държат в банките 55,8 млрд. евро в края на февруари 2026 година, което е 20,3% годишен ръст.

