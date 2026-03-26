Страните от еврозоната ще обсъдят утре мерки срещу нарастващите цени на енергията

Държавите от еврозоната утре ще обсъдят нарастващите цени на енергията заради последните събития в Близкия изток, се посочва в програмата за онлайн заседанието на Еврогрупата.

ЕС е изправен пред възможността от прекъсвания на енергийните доставки, се посочва в работен документ на Европейската комисия, представен днес в навечерието на заседанието. Войната в Близкия изток причини сериозни смущения в световните доставки на петрол и газ, доведе до поскъпване на енергията, като само през първите 17 дни от кризата с Иран ЕС е похарчил около 6 милиарда евро повече за внос на изкопаеми горива, допълва ЕК.

До началото на тази година възобновяемите енергийни източници представляваха около 48 на сто от потреблението на ток в ЕС и това ограничи зависимостта от изкопаемите горива. Транспортът остава силно зависим от вноса на петрол и петролни изделия. Има спешна необходимост ЕС да ускори прехода си към електрифицирана икономика. Този преход ще изисква значителни инвестиции в чиста енергия и въздействието му върху цените може да отнеме време, се допълва в текста.

Нисковъглеродна електрификация остава единственото решение за сигурността на доставките и за трайно справяне с уязвимостта на Европа от външни енергийни сътресения, отчита комисията. Сред очертаните краткосрочни мерки ЕК отбелязва облекчаването на потребителите и осигуряването на целенасочена подкрепа. Комисията уточнява, че е необходимо мерките да не водят до прекомерно нарастване на търсенето на газ и петрол и да бъдат временни, насочени към най-уязвимите домакинства и производства.

Отговорът на ЕС трябва да бъде съгласуван, бюджетните разходи за помощта трябва да бъдат ограничени. Държавите трябва да направят необходимото мерките да останат в съответствие с правилата и да не застрашават средносрочната фискална устойчивост, допълва комисията.