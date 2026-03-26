Държавни пари, данъчна и лихвена ваканция – помощ, желана от фермери и транспорт (Обзор)

Натискът от скъпите горива и торове извади на преден план сходни искания от два сектора - транспорт и земеделие. Това стана ясно от срещата на премиера Андрей Гюров с техни представители. Общото е искането за държавни пари и отсрочване на данъци, за да останат пари в бизнеса.

В транспорта компаниите вече трупат около 10% загуба заради скока на цените на горивата, а по-малките фирми започват да спират дейността си, заяви шефът на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев.

По думите му проблемът се утежнява допълнително от факта, че

превозвачите получават плащанията с 60 дни отсрочка

Така фирмите трябва да поемат поскъпването на горивата веднага, а приходите идват със закъснение.

На срещата с премиера браншът е предложил три основни мерки. Първата е по италиански модел и предвижда държавата да поема част от месечните разходи за гориво. В Италия делът бил 28%. Ако фирма е заредила за 10 000 евро през март, държавата поема 2800 евро. Втората мярка е чрез Българската агенция за експортно застраховане да се даде възможност за разсрочване на лизинговите вноски за камионите за 6 месеца или за година.

Третото искане е държавната помощ за толтаксите - заделени за 25 млн. евро, но все още се чака нотификация от Европейската комисия, сумата да бъде увеличена на 50 млн. евро.

Според Арабаджиев държави в Европейския съюз прилагат мерки за подпомагане на превозвачите. В Унгария и Словения например цената на зареждането е различна - за камиони с местни номера дизелът струва 1,53 евро за литър, а за чуждите - 1,826 евро.

Румъния пък възстановява част от акциза, като сега сумата е увеличена от 130 на 170 евро на на 1000 литра. В Ирландия се възстановяват по 12,5 евроцента на литър гориво. Германия и Франция засега изчакват с нови решения за транспортния сектор.

Автобусните превозвачи също настояват за спешна подкрепа. Те предлагат

подпомагането да бъде обвързано с процент от оборота,

както бе по време на пандемията. Тогава бяха осигурени 40 млн. лева, а помощта достигаше 8% от оборота. Сега, заради ръста на превозите, този процент може да бъде 6-7 на сто, смята председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова. По думите ѝ финансиране сега може да се търси и от оперативна програма, ако има неусвоени средства, както и от плана за възстановяване. Тя подчерта, че цените на автобусните билети не са увеличавани от кризата с горивата през 2022 г.

Освен с превозвачите премиерът е разговарял и с представители на земеделския сектор. На срещата са присъствали птицевъди, преработватели, производители на плодове и зеленчуци, зърнопроизводители, малинопроизводители и хлебопроизводители.

Гюров ги уверил, че кабинетът полага сериозни усилия да подготви мерки, които да не застрашават фискалната сигурност, но да дадат спокойствие на хората и бизнеса.

Проблемът за нас е, че нямаме пари за горива и за торове, заяви Тодор Джиков - председател на асоциацията на картофопроизводителите.

Той даде пример с други държави, където вече има помощи. Франция отпуснала 300 млн. евро за компенсации за горивата, торовете, препаратите за растителна защита. Гръцките фермери пък получават обратно 20% от цената на торовете по фактура. Надявам се до края на следващата седмица и нашето правителство да излезе с решение, посочи Джиков.

Имало и друг проблем -

двата торови завода у нас изнасяли голяма част от продукцията си

Затова фермерите настояват правителството да се срещне със собствениците им и да се гарантира, че ще има достатъчно количество за българския пазар. Джиков каза още, че държавата трябва да поиска пари от кризисния резерв на ЕС.

От браншовата камара “Плодове и зеленчуци” са предложили данъчна ваканция за определен период от време, през който субсидиите да не бъдат облагани с данък печалба. Поискали са и

да не се плащат лихвите по кредити на земеделските производители

за период от 12 месеца, а държавата да даде гаранции пред банките. Настояват и за възможно най-ранно изплащане на европейското подпомагане по всички директни плащания. Едно от най-важните изисквания е финансова подкрепа да получат само реални земеделски производители, като агроведомството да създаде регистър на трайните насаждения.

С конкретни искания са отишли на срещата при премиера и от Асоциацията на земеделските производители. Гюров им отговорил, че се провеждат разговори с различните браншове и на тази база ще има целенасочен подход в отговор на кризата.

След срещата с туристическия бранш при Гюров пък стана ясно, че сред най-важните мерки за правителството са компенсиране на цените на горивата, електроенергията, подпомагане на туроператорите да върнат на своите клиенти парите за неосъществените пътувания. Според министъра на туризма Ирена Георгиева на срещата отново е била предложена мярката с ваучери за почивки у нас, каквато действаше по време на пандемията. Необходима била и реклама на България като сигурна дестинация и да акцентира на българските туристи.

КЗК ще прави анализ на пазара на торовете

Комисията за защита на конкуренцията се е срещнала в четвъртък с Националната асоциация на зърнопроизводителите и Българската аграрна камара. Обсъдени били деформации на два пазара – за изкупуване на слънчоглед и на торове, съобщиха от регулатора.

“И двата сектора са значими за земеделието и след сигнал, в рамките на правомощията на комисията, ще предприемем необходимите действия, за да извършим цялостен анализ на пазара, за да се гарантира ефективна конкуренция”, обеща шефът на КЗК Росен Карадимов.

