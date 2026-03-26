Учени: В космоса сперматозоидите се ориентират по-трудно, но оплождане все пак е възможно

Ново изследване от Австралия показва, че слабата гравитация в космоса може значително да наруши навигацията на сперматозоидите и да повлияе негативно на шансовете за успешно оплождане, пише „Гардиън“.

Учени от Изследователския институт „Робинсън“ към Университета в Аделаида са подложили човешка, миша и свинска сперма на симулирана безтегловност, като са я въртели в 3D клиностат – устройство, което възпроизвежда ефектите на микрогравитацията чрез постоянно променяне на ориентацията на клетките.

В лабиринт, който имитира женския репродуктивен тракт, сперматозоидите често губят ориентация при тези условия и се движат значително по-неефективно. При човешките сперматозоиди успеваемостта на навигацията намалява с около 40 процента в сравнение с контролна група при условия, близки до земните.

Изследването за първи път демонстрира, че гравитацията играе решаваща роля в способността на сперматозоидите да се ориентират в среда, подобна на репродуктивния тракт. Въпреки негативните ефекти, здрави ембриони все пак са се развивали, което дава надежда, че размножаването в космоса един ден може да бъде възможно, пише БТА.

Тези резултати са особено важни в контекста на международните планове за изследване на космоса, включително пилотирани мисии до Луната и Марс. Те подчертават необходимостта от по-нататъшни изследвания, за да се разберат биологичните предизвикателства на размножаването в извънземна среда и да се разработят стратегии за поддържане на дългосрочен човешки живот извън нашата планета, допълват от „Гардиън“.