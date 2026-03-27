Глоби за онлайн платформите, които внасят опасни продукти в Европа

Държавите членки и евродепутатите се споразумяха да налагат глоби на онлайн платформи, които внасят опасни продукти в ЕС. Глобите могат да достигнат до 6% от общата стойност на стоките, внесени в ЕС през последните дванадесет месеца. В краен случай засегнатите платформи могат да бъдат временно спрени, предупреди Парламентът в съобщение.

Освен това се одобри въвеждането на допълнителна такса за обработка на пратки на стойност под 150 евро. За тях вече беше въведена такса от 3 евро на артикул, която ще се събира от юли.

Размерът на таксата за обработка все още не е уточнен. Тя ще се прилага най-късно от 1 ноември за всички пратки с ниска стойност, внесени в ЕС. Става въпрос най-вече за такива, идващи от Китай, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Тези мерки имат за цел да се борят с нахлуването в Европа на евтини китайски продукти, закупени от азиатски платформи за онлайн търговия. Мерките целят и да финансират засилени митнически проверки.

„Тези платформи наводняват европейския пазар с огромни количества несъответстващи продукти и нарушават конкуренцията с нашите компании", заяви Дирк Готинк, главен преговарящ по въпроса от Парламента.

През 2024 г. на европейския пазар са влезли около 4,6 милиарда малки пратки, или повече от 145 на секунда. 91% от тях са дошли от Китай. Този прилив на вносни пратки в ЕС, които в момента не подлежат на мита, се определя като форма на нелоялна конкуренция от производители и търговци в Европа. Освен това поради големия им брой, често е невъзможно да се провери съответствието им с европейските стандарти, което позволява на много опасни или фалшиви продукти да преминат неоткрити.

Франция въведе предварително такса от 2 евро за тези малки пратки още от 1 март, което принуди някои платформи да заобикалят мярката, като внасят стоките за френските клиенти през други европейски страни. Френското правителство обяви разширяване на проверките, за да се бори със заобикалянето.

Освен тези нови такси 27-те страни членки и евродепутатите одобриха засилени задължения за търговските платформи, както и опростени процедури за някои вносители.

Организацията на европейските потребителски асоциации приветства тези мерки, като смята, че те могат да помогнат „да се обърне тенденцията и да възпрепятства навлизането в ЕС на опасни продукти".