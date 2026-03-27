Стартира мача България - Соломонови острови

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Китай е готов да засили икономическото сътрудничество със САЩ

Китай СНИМКА: pixabay

Китай е готов да засили икономическото и търговското сътрудничество със САЩ, заяви китайският министър на търговията Ван Вънтао по време на среща с американския търговски представител Джеймисън Гриър.

Това съобщи китайското министерство на търговията в официално изявление. Разговорът се е състоял по време на среща на Световната търговска организация в Камерун вчера, уточни министерството, цитирано от БТА.

Ван заяви, че икономическите и търговските връзки трябва да бъдат двигател на отношенията между Китай и САЩ и че двете страни трябва „правилно да управляват връзката между конкуренцията и сътрудничеството".

Двете държави трябва да засилят взаимноизгодното сътрудничество, да „избягват вредната конкуренция" и съвместно да „насърчават" здрави и стабилни двустранни икономически и търговски отношения, допълва Ван.

Той изрази „сериозна загриженост" относно разследванията на САЩ срещу няколко икономики, включително Китай. Службата на търговския представител на САЩ съобщи неотдавна, че е започнала втора серия разследвания за нелоялни търговски практики срещу 60 икономики във връзка с това, което определя като липса на действия срещу принудителния труд.

Китай СНИМКА: pixabay

