ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руският бизнес алармира Путин за щетите от огранич...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22550358 www.24chasa.bg

Аварии в два от най-големите завода за втечнен природен газ в света след циклон в Австралия

Танкер за втечнен газ.

Циклонът "Нарел" в Австралия предизвика аварии в два от най-големите завода за производство на втечнен природен газ в света, съобщи енергийният гигант "Шеврон". Новината идва в момент, в който в Близкия изток войната води до силен ръст на цените на това гориво, отбелязва Франс прес, цитиран от БТА.

„Шеврон Австралия" полага усилия да възстанови производството в газовите съоръжения "Горгон" и "Уийтстоун" след прекъсванията на производството", се посочва в изявлението на компанията. Двете предприятия осигуряват около 5% от световния втечнен природен газ.

Циклонът е засегнал и производствен обект "Карата" на компанията "Удсайд" в щата Западна Австралия, допълва агенцията.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

