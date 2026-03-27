Кои са най-ефективните и креативни пиар кампании? БАПРА ги отличи за 16-и път

Българската асоциация на пиар агенциите връчи за 16-и път наградите BAPRA Bright Awards – най-престижните отличия за пиар и комуникационната индустрия у нас. Най-добрата агенция за годината стана Proof., която спечели отличието и в други категории (вижте по-долу пълния списък на победителите).
Авторитетните призове бяха връчени под мотото „Алгоритъм на доверието" и за поредна година отличиха най-добрите постижения в сферата на пиара и комуникациите. Тазгодишната церемония беше част от празничната програма по повод 25 години БАПРА. Събитието се проведе в Гранд хотел "Милениум", а водещи бяха Флорина Иванова и Иван Боянов.
Журналистът Виктория Костова от в. "24 часа" връчи наградите в категория "Кампания за корпоративна социална отговорност". "Наградите в тази категория не са само признание. Те са знак, че доброто има глас. И този глас се чува", каза тя и връчи отличията на три кампании. Най-голямото спечели Huts Group с кампанията "Оправданията не стигат далече". Агенцията бе отличена и с бронзовата награда за "Това не е игра". А среброто отиде при Brok Vision за кампанията "Готови за дигиталния свят днес и утре" – програмата на Yettel за безопасен интернет и развитие на цифровите умения.
За конкурса тази година са кандидатствали 186 кампании в 19 категории, които бяха оценени от международно жури от експерти в пиара, комуникациите, корпоративната репутация и стратегическото лидерство. Председател на журито тази година е Масимо Морикони, президент на ICCO и генерален мениджър на Omnicom PR., и който връчи специалната категория „Кампания на годината".
Конкурсът постави фокус върху стратегическата роля на PR професията в ерата на изкуствения интелект, данните и автоматизацията – където технологиите ускоряват комуникациите, но доверието остава най-ценният капитал в отношенията между организации, медии и общности.
„В свят на ускорени комуникации, алгоритми и постоянни технологични промени PR остава професията, която изгражда доверие, създава смисъл и устойчиви отношения. Победителите в BAPRA Bright Awards 2026 са вдъхновяващ пример за силата на PR като стратегическа функция – там, където ясната позиция, човешката експертиза и отговорността работят заедно с технологиите, за да създават дългосрочна стойност за бизнеса и за обществото. Поздравявам всички отличени за техния професионализъм, визия и принос към бъдещето на комуникациите," това каза Ива Григорова, която е председател на БАПРА.
За първи път, по повод 25-годишнината си, БАПРА връчи и Специална награда за студенти, която цели да насърчи и даде видимост на младите таланти в сферата на комуникациите и PR.
Вижте пълния списък на победителите тази година:
PR агенция на годината:
Злато: proof.
Сребро: All Channels Group
Бронз: M3 Communications Group, Inc.
Кампания на годината:
Злато: Розата е Роза, All Channels Group
Сребро: Отборът на будителите, Publicis Groupe Bulgaria
Бронз: Твоето здраве е твоя отговорност - Интеримидж за Астелас Фарма, Interimage
Бронз: Това не е игра, Huts Group
Изгряваща звезда:
Злато: Цветелина Георгиева, Propaganda Group
Сребро: Виктория Апостолова, Propaganda Group
Бронз: Моника Павлова, M3 Communications Group, Inc.
Специална награда на БАПРА – Студенти
Победител: Уверени сега, сигурни след това, FUTURA TECH GLOBAL – Софийски университет
Комуникация към крайни потребители:
Злато: Рециклирани клишета, proof.
Злато: Тайната сила на новото поколение,
Propaganda Group & Noble Graphics
Сребро: Изпълнителен директор „Сън", proof.
Бронз: Digital Scouts: Превръщаме онлайн безопасността в игра за децата, Broks Vision
Корпоративни комуникации (репутация и бранд мениджмънт):
Злато: Изпълнителен директор „Сън", proof.
Сребро: WESTINGHOUSE: Пулсът на българската енергeтика, M3 Communications Group, Inc.
Бронз: Смятай разумно, V+O Communication
Специално събитие или лансиране:
Злато: Първото в България AI генерирано модно шоу: Представяне на новите сгъваеми устройства на Samsung, Broks Vision & The Event Company
Сребро: HONOR Magic8 Launch, M3 Communications Group, Inc.
Сребро: Drink Rink, Propaganda Group & Noble Graphics
Бронз: Отборът на Будителите, Publicis Groupe Bulgaria
Кампания за корпоративна социална отговорност:
Злато: Оправданията не стигат далече, Huts Group
Сребро: Готови за дигиталния свят днес и утре –
програмата на Yettel за безопасен интернет и развитие на цифровите умения, Brok Vision
Бронз: Това не е игра, Huts Group
Комуникации в публичния сектор:
Злато: Дъждовната колекция, proof.
Сребро: Розата е Роза, All Channels Group
Бронз: Още една фигурка, proof.
Инфлуенсър маркетинг кампания:
Злато: A1#SAFEFLUENCERS – Училище за отговорни инфлуенсъри, All Channels Group
Сребро: Отборът на Будителите, Publicis Groupe Bulgaria
Бронз: Drink Rink, Propaganda Group & Noble Graphics
Кампания за работодателска марка:
Злато: BTL INDUSTRIES: Точното място за теб, M3 Communications Group, Inc.
Сребро: dormakaba local faces, Hub Ahead
Бронз: Не губи посоката, V+O Communication
Вътрешни комуникации:
Злато: Устойчиво благосъстояние, устойчиво представяне, Paragraph 42
Сребро: Лили Форум 2026, Interimage
Бронз: LIMITLESS – Заедно създаваме стойност, M3 Communications Group, Inc.
Кризисни комуникации:
Злато: Инженеринг на прозрачността, Interimage
Сребро: Кризисна кампания за сградата на „Балкантон", PR Play
Бронз: (не?)Победимите пандемии – затлъстяването, M3 Communications Group, Inc.
Дигитален PR
Злато: Малкият свят на Голямата банка, Hub Ahead
Сребро: A1#SAFEFLUENCERS – Училище за отговорни инфлуенсъри, All Channels Group
Бронз: Първите 12 месеца с DEVIN Изворна, Interimage
Награда за PR иновации:
Злато: Розата е Роза, All Channels Group
Сребро: Отборът на Будителите, Publicis Groupe Bulgaria
Бронз: Финанси под контрол, Digital ID and Proximity
PR кампания, включваща AI или друга технология:
Злато: Отборът на Будителите, Publicis Groupe Bulgaria
Сребро: Още една фигурка, proof.
Сребро: Малкият свят на Голямата банка, Hub Ahead
Бронз: Изграждане на доверие чрез ИИ и стратегически бранд колаборации: Коледна кампания на три нива за Gift Come True, Broks Vision
ESG комуникационна кампания или проект:
Злато: Готови за дигиталния свят днес и утре – програмата на Yettel за безопасен интернет и развитие на цифровите умения, Brosk Vision
Сребро: (не?)Победимите пандемии – затлъстяването, M3 Communications Group, Inc.
Комуникационна кампания за образование и професионално развитие:
Злато: Отборът на Будителите, Publicis Groupe Bulgaria
Сребро: Готови за дигиталния свят днес и утре – програмата на Yettel за безопасен интернет и развитие на цифровите умения, Brosk Vision
Бронз: L'OREAL: Светът има нужда от наука, a науката – от жени, M3 Communications Group, Inc.
Инициатива за ангажираност на вътрешни или външни публики:
Злато: UPLINK – модна колекция по случай 30-годишнината на А1, А1
Злато: Кампания за представяне на METZ Portable TV, Propaganda group
Сребро: [НЕ]ПОПРАВИМОТО: в очакване на работещи решения / Интеримидж за фондация „Лъчезар Цоцорков", Interimage
Бронз: Рециклирани клишета, proof.