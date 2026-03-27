Кои са най-ефективните и креативни пиар кампании? БАПРА ги отличи за 16-и път

Победителите в BAPRA Bright Awards – най-престижните отличия за пиар и комуникационната индустрия у нас Снимка: Фейсбук на БАПРА

Българската асоциация на пиар агенциите връчи за 16-и път наградите BAPRA Bright Awards – най-престижните отличия за пиар и комуникационната индустрия у нас. Най-добрата агенция за годината стана Proof., която спечели отличието и в други категории (вижте по-долу пълния списък на победителите).

Председателят на БАПРА Ива Григорова Снимка: Фейсбук на БАПРА

Авторитетните призове бяха връчени под мотото „Алгоритъм на доверието" и за поредна година отличиха най-добрите постижения в сферата на пиара и комуникациите. Тазгодишната церемония беше част от празничната програма по повод 25 години БАПРА. Събитието се проведе в Гранд хотел "Милениум", а водещи бяха Флорина Иванова и Иван Боянов.

Журналистът Виктория Костова от в. "24 часа" връчи наградите в категория "Кампания за корпоративна социална отговорност". "Наградите в тази категория не са само признание. Те са знак, че доброто има глас. И този глас се чува", каза тя и връчи отличията на три кампании. Най-голямото спечели Huts Group с кампанията "Оправданията не стигат далече". Агенцията бе отличена и с бронзовата награда за "Това не е игра". А среброто отиде при Brok Vision за кампанията "Готови за дигиталния свят днес и утре" – програмата на Yettel за безопасен интернет и развитие на цифровите умения.  

За конкурса тази година са кандидатствали 186 кампании в 19 категории, които бяха оценени от международно жури от експерти в пиара, комуникациите, корпоративната репутация и стратегическото лидерство. Председател на журито тази година е Масимо Морикони, президент на ICCO и генерален мениджър на Omnicom PR., и който връчи специалната категория „Кампания на годината". 

Председател на журито тази година е Масимо Морикони. Зад него са водещите Флорина Иванова и Иван Боянов

Конкурсът постави фокус върху стратегическата роля на PR професията в ерата на изкуствения интелект, данните и автоматизацията –  където технологиите ускоряват комуникациите, но доверието остава най-ценният капитал в отношенията между организации, медии и общности.

„В свят на ускорени комуникации, алгоритми и постоянни технологични промени PR остава професията, която изгражда доверие, създава смисъл и устойчиви отношения. Победителите в BAPRA Bright Awards 2026 са вдъхновяващ пример за силата на PR като стратегическа функция – там, където ясната позиция, човешката експертиза и отговорността работят заедно с технологиите, за да създават дългосрочна стойност за бизнеса и за обществото. Поздравявам всички отличени за техния професионализъм, визия и принос към бъдещето на комуникациите," това каза Ива Григорова, която е председател на БАПРА. 

Виктория Костова от в. "24 часа" връчи отличията в категорията "Социална корпоративна отговорност" Снимка: Румяна Тонeва

За първи път, по повод 25-годишнината си, БАПРА връчи и Специална награда за студенти, която цели да насърчи и даде видимост на младите таланти в сферата на комуникациите и PR. 

Вижте пълния списък на победителите тази година: 

PR агенция на годината:

Злато: proof.

Сребро: All Channels Group

Бронз: M3 Communications Group, Inc.

Кампания на годината:

Злато: Розата е Роза, All Channels Group

Сребро: Отборът на будителите, Publicis Groupe Bulgaria

Бронз: Твоето здраве е твоя отговорност - Интеримидж за Астелас Фарма, Interimage

Бронз: Това не е игра, Huts Group

Изгряваща звезда:

Злато: Цветелина Георгиева, Propaganda Group

Сребро: Виктория Апостолова, Propaganda Group

Бронз: Моника Павлова, M3 Communications Group, Inc.

Специална награда на БАПРА – Студенти

Победител: Уверени сега, сигурни след това, FUTURA TECH GLOBAL – Софийски университет

Комуникация към крайни потребители:

Злато: Рециклирани клишета, proof.

Злато: Тайната сила на новото поколение,

Propaganda Group & Noble Graphics

Сребро: Изпълнителен директор „Сън", proof.

Бронз: Digital Scouts: Превръщаме онлайн безопасността в игра за децата, Broks Vision

Корпоративни комуникации (репутация и бранд мениджмънт):

Злато: Изпълнителен директор „Сън", proof.

Сребро: WESTINGHOUSE: Пулсът на българската енергeтика, M3 Communications Group, Inc.

Бронз: Смятай разумно, V+O Communication

Специално събитие или лансиране:

Злато: Първото в България AI генерирано модно шоу: Представяне на новите сгъваеми устройства на Samsung, Broks Vision & The Event Company

Сребро: HONOR Magic8 Launch, M3 Communications Group, Inc.

Сребро: Drink Rink, Propaganda Group & Noble Graphics

Бронз: Отборът на Будителите, Publicis Groupe Bulgaria

Кампания за корпоративна социална отговорност:

Злато: Оправданията не стигат далече, Huts Group

Сребро: Готови за дигиталния свят днес и утре –

програмата на Yettel за безопасен интернет и развитие на цифровите умения, Brok Vision

Бронз: Това не е игра, Huts Group

Комуникации в публичния сектор:

Злато: Дъждовната колекция, proof.
Сребро: Розата е Роза, All Channels Group
Бронз: Още една фигурка, proof.

Инфлуенсър маркетинг кампания:

Злато: A1#SAFEFLUENCERS – Училище за отговорни инфлуенсъри, All Channels Group

Сребро: Отборът на Будителите, Publicis Groupe Bulgaria

Бронз: Drink Rink, Propaganda Group & Noble Graphics

Кампания за работодателска марка:

Злато: BTL INDUSTRIES: Точното място за теб, M3 Communications Group, Inc.

Сребро: dormakaba local faces, Hub Ahead

Бронз: Не губи посоката, V+O Communication

Вътрешни комуникации:

Злато: Устойчиво благосъстояние, устойчиво представяне, Paragraph 42

Сребро: Лили Форум 2026, Interimage

Бронз: LIMITLESS – Заедно създаваме стойност, M3 Communications Group, Inc.

Кризисни комуникации:

Злато: Инженеринг на прозрачността, Interimage

Сребро: Кризисна кампания за сградата на „Балкантон", PR Play

Бронз: (не?)Победимите пандемии – затлъстяването, M3 Communications Group, Inc.

Дигитален PR

Злато: Малкият свят на Голямата банка, Hub Ahead

Сребро: A1#SAFEFLUENCERS – Училище за отговорни инфлуенсъри, All Channels Group

Бронз: Първите 12 месеца с DEVIN Изворна, Interimage

Награда за PR иновации:

Злато: Розата е Роза, All Channels Group

Сребро: Отборът на Будителите, Publicis Groupe Bulgaria

Бронз: Финанси под контрол, Digital ID and Proximity

PR кампания, включваща AI или друга технология:

Злато: Отборът на Будителите, Publicis Groupe Bulgaria

Сребро: Още една фигурка, proof.

Сребро: Малкият свят на Голямата банка, Hub Ahead

Бронз: Изграждане на доверие чрез ИИ и стратегически бранд колаборации: Коледна кампания на три нива за Gift Come True, Broks Vision

ESG комуникационна кампания или проект:

Злато: Готови за дигиталния свят днес и утре – програмата на Yettel за безопасен интернет и развитие на цифровите умения, Brosk Vision

Сребро: (не?)Победимите пандемии – затлъстяването, M3 Communications Group, Inc.

Комуникационна кампания за образование и професионално развитие:

Злато: Отборът на Будителите, Publicis Groupe Bulgaria

Сребро: Готови за дигиталния свят днес и утре – програмата на Yettel за безопасен интернет и развитие на цифровите умения, Brosk Vision

Бронз: L'OREAL: Светът има нужда от наука, a науката – от жени, M3 Communications Group, Inc.

Инициатива за ангажираност на вътрешни или външни публики:

Злато: UPLINK – модна колекция по случай 30-годишнината на А1, А1

Злато: Кампания за представяне на METZ Portable TV, Propaganda group

Сребро: [НЕ]ПОПРАВИМОТО: в очакване на работещи решения / Интеримидж за фондация „Лъчезар Цоцорков", Interimage

Бронз: Рециклирани клишета, proof.

Най-голямото отличие в категорията "Кампания за корпоративна социална отговорност" спечели Huts Group с кампанията "Оправданията не стигат далече".
