Албания въведе таван на цените на горивата

Албанският министър на икономиката и иновациите Делина Ибрахимай съобщи, че в Албания се въвежда таван на цените на горивата. За продажбата на дребно цената за литър гориво не трябва да надвишава 203 албански леки (2,11 евро), а за търговията на едро – не повече от 191 леки на литър (1,98 авро), предаде АТА, цитирана от БТА.

Решението беше взето вчера на заседание на Съвета за прозрачност (държавен механизъм за регулиране на вътрешния пазар на горивата – бел. ред.).

„Ситуацията, през която преминаваме, не е обичайна, затова решенията, които вземаме, идват в отговор на развитието на вътрешната икономика, но също така и на движенията на международните пазари", подчерта тя.

Ибрахимай допълни, че компетентните институции постоянно наблюдават работата на фондовите борси, за да могат да реагират възможно най-бързо.