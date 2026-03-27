Вятърната енергия осигури над 35% от тока в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 35,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, цитирани от БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 27,9 процента от общото количество електроенергия (645 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 7,3 процента (168 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (462 процента), Португалия (155,9 на сто) и Германия (131,1 процента). В България делът е един процент.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Испания (120,1 гигаватчаса), Германия (109 гигаватчаса) и Италия (85,1 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 0,4 гигаватчаса.