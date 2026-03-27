Държавният дефицит на Франция е по-нисък от очакваното през 2025 г. - 5,1% от БВП

Държавният дефицит на Франция е намалял до 5,1 на сто от брутния вътрешен продукт през 2025 г., под очакваните 5,4 на сто, благодарение на по-високите данъчни приходи.

Това показват данни на Националния институт за статистика и икономически проучвания ИНСЕЕ (INSEE), публикувани днес и цитирани от Франс прес и БТА.

Спрямо 2024 г. дефицитът се свива с 0,7 процентни пункта, като основен принос имат нарасналите бюджетни приходи. Те са се увеличили с 3,9 на сто през 2025 г., след ръст от 3,2 на сто година по-рано, като приходите от данъци върху доходите и имуществото са нараснали с 6,6 на сто.

В същото време темпът на нарастване на разходите се забавя до 2,5 на сто спрямо 4 на сто през 2024 г., макар че остава малко по-висок от растежа на икономиката. В реално изражение разходите са се увеличили с 0,9 на сто.

Подобрението на бюджетната позиция е допринесло и за намаляване на съотношението на държавния дълг към БВП до 115,6 на сто в края на 2025 г., което е спад от 1,6 процентни пункта спрямо предходното тримесечие. Общият държавен дълг възлиза на 3,46 трилиона евро.

Френското правителство си поставя цел дефицитът да бъде сведен до около 5 на сто от БВП през 2026 г., но перспективите се усложняват от войната в Близкия изток, която може да забави икономическия растеж и да ограничи бюджетните приходи.