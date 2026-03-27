Три отличия на BAPRA Bright Awards 2026 за „Училище за отговорни инфлуенсъри“ и модна колекция UPLINK на A1

„Училище за отговорни инфлуенсъри“ и модна колекция UPLINK на A1 получиха общо три награди на тазгодишното издание на BAPRA Bright Awards – един от най-престижните конкурси за постижения в областта на комуникациите у нас. Отличията подчертават силата на комуникациите да създават ангажираност и да оставят траен отпечатък както вътре в организацията, така и в обществото.

Първата по рода си образователна платформа в България, която обучава и сертифицира създатели на съдържание – „Училище за отговорни инфлуенсъри“, получи злато в категория „Инфлуенсър маркетинг кампания“ и сребро в категория „Дигитален ПР“. Инициативата е реализирана от A1 в партньорство с Център за безопасен интернет и Нов български университет и с водещата роля на комуникационна агенция All Channels Group.

Програмата възниква като отговор на ясно изразената обществена нужда от по-безопасно и етично дигитално бъдеще, в което инфлуенсър културата отразява реални ценности и носи отговорност към най-уязвимата аудитория – децата и младите хора. Обучението включва шест модула, разработени от водещи български експерти в областта на психологията, комуникацията, медийната грамотност и дигиталната безопасност. Десетки създатели на съдържание преминаха успешно Училището и получиха диплома за „отговорен инфлуенсър“, утвърждавайки по-високи стандарти за устойчиво и етично присъствие в дигиталната среда.

Отличие получи и проектът UPLINK, реализиран по повод 30-годишнината на A1, който беше награден със злато в категория „Инициатива за създаване на ангажираност за вътрешни или външни публики“. Концептуалната модна колекция, създадена от дизайнера Николай Божилов, включва визии от излезли от употреба устройства, дарени от служители на компанията, и интерпретира развитието на комуникациите като визуален разказ за 30 години свързаност – от първите технологии до съвременната дигитална реалност. UPLINK ангажира хиляди служители и излезе отвъд рамките на вътрешна инициатива, достигайки широка аудитория и силно медийно присъствие.

Признанията идват в силно конкурентна среда със 186 кандидатури, оценени от международно жури от утвърдени комуникационни специалисти. Тазгодишното издание на BAPRA Bright Awards е юбилейно и отбелязва 25 години от създаването на Българската асоциация на PR агенциите.