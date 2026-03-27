Сателитни наблюдения разкриват ранните етапи от образуването на цунами

Данни от съвместния американско-френски сателит SWOT дават по-добра представа за това как възникват и се разпространяват вълните цунами на базата на наблюдения след силното земетресение край полуостров Камчатка през 2025 г., предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Земетресението с магнитуд 8,8 на 29 юли предизвика цунами, разпространило се в Тихия океан. Сателитът е регистрирал вълните само 70 минути след труса, като освен водещата вълна е засякъл и характерен модел от по-малки вълни зад нея - явление, досега предимно предсказвано от теоретични модели, но рядко наблюдавано в реални условия.

Според учените тези данни могат да подобрят разбирането за процесите при цунами и земетресения в зони на субдукция - местата, където една тектонична плоча се подпъхва под друга и често възникват най-силните трусове.

Сателитът SWOT (Surface Water and Ocean Topography) предоставя двуизмерни карти на морската повърхност, което позволява много по-точно проследяване на формата, посоката и разстоянието между вълните - нещо, което досегашните сензори трудно улавят, особено близо до океанските падини.

Изследователите установили, че когато причиненото от земетресение движение се разпростира близо до падината, то може да генерира по-къси вълни, които се разпространяват по-бавно и се разпространяват с течение на времето, образувайки следа зад главния фронт на цунамито. Това поведение означава, че различните части на вълната се движат с различна скорост, като по-дългите вълни се движат по-бързо и водят, докато по-късите изостават, пояснява Ройтерс.

Учените са установили, че конкретното цунами през 2025 г. е възникнало на около 10 километра от океанската падина - детайл, който досега не е можел да бъде определен толкова точно.

Според авторите на изследването тези открития могат да помогнат за по-добри модели за оценка на риска и за повишаване на защитата на крайбрежните общности от разрушителни вълни, пише още Ройтерс.