Цената на природния газ на хъба TTF е 56 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" - 50 евро

Цените на априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия са 56,200 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:05 часа българско време, предаде БТА. Днешната търговия започна от равнище 56,325 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 55,218 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 27 март, е 49,56 евро за мегаватчас или с 9,36 на сто повече от вчера в същия сегмент. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 45,32 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 49,56 евро за мегаватчас.