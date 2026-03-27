Европейските борси са на червено заради несигурността около Иран и цените на петрола

Европейските фондови пазари започнаха търговията днес с понижения. Инвеститорите остават предпазливи на фона на противоречивите сигнали около конфликта между САЩ и Иран и неговото отражение върху енергийните пазари, предаде БТА по информация на ДПА.

Спадовете се случват, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че удължава с 10 дни паузата в атаките срещу енергийната инфраструктура на Иран, за да даде шанс на дипломатически преговори. Въпреки това пазарите остават скептични относно бързо решение, особено при липсата на потвърждение от страна на Техеран.

Индекси и пазарна динамика

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 се понижава с 0,8 на сто малко след отварянето на пазарите. В Лондон FTSE 100 отстъпва с 0,35 на сто, CAC 40 в Париж губи 0,5 на сто, а DAX във Франкфурт на Майн се понижава с 0,9 на сто. MDAX се понижава с 0,8 на сто до 28 025 пункта, докато Еuro Stoxx 50 отстъпва с 0,2 на сто до 5 557 пункта

Несигурността около Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните енергийни доставки – продължава да тежи върху настроенията. Цената на петрола сорт Брент остава над 100 долара за барел, което подхранва инфлационните опасения и ограничава склонността към риск.

Азиатските пазари също отчетоха спадове по-рано през деня, докато фючърсите на американските индекси се повишиха леко, което показва колебливо глобално настроение.

Сред корпоративните новини изпъкват тези за „Перно Рикар" (Pernod Ricard) и „Браун-Форман" (Brown-Forman), собственик на марката "Джак Даниъл'с" (Jack Daniel's), които потвърдиха, че водят преговори за потенциално сливане. Сделката би обединила втория по големина производител на спиртни напитки в света с водещия производител на американско уиски, на фона на продължителен спад в сектора.

Търговията остава доминирана от очакванията за новини около Близкия изток, като преди уикенда липсва ясно изразена склонност към поемане на риск.

Паралелно с това срещата на външните министри от Г-7 във Франция навлиза във втория си ден, като конфликтите в Иран и Украйна са основни теми.