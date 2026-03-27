Откриване на завода на BSH в Кайро, Египет през Юни 2025

И зпълнител ният директор д-р Матиас Мец: “2025 -та беше година на важни решения за BSH. Утвърдихме се на пазара и поставихме основата за нашата конкурентоспособност и бъдеща устойчивост.”

Финансовият директор д-р Торстен Люке: „Трябва да подсилим устойчивостта си и да продължим да правим целенасочени инвестиции в бъдещето, за да си осигурим дългосрочен успех.“

BSH Home Appliances Group отчита оборот от 15 млрд. евро за финансовата 2025 година. Коригиран с валутните ефекти, това представлява спад от 1,6% спрямо 2024 г., докато в местна валута е налице ръст от 2,8%. Най-големият производител на домакински уреди в Европа регистрира ръст на продажбите в регионите Северна Америка, Европа и Развиващи се пазари в сравнение с 2024 г. Главният изпълнителен директор д-р Матиас Мец подчертава значението на тези успехи: „Преодоляхме добре трудните времена. Беше година с много насрещни ветрове, но тя показа, че нашата пътна карта за бъдещето работи.“

Финансовата 2025-та година отново беше белязана от множество предизвикателства, включително постоянно слаби пазари на недвижими имоти и многобройни геополитически напрежения. Същевременно успехите на развиващите се пазари показват, че пътната карта на BSH за бъдещето се отплаща: със силното си портфолио от марки, ясни стратегически решения, фокусирани инвестиции и продуктово портфолио, съобразено с нуждите на пазара, производителят на домакински уреди успя да засили позициите си в ключови региони и да се възползва от нов потенциал за растеж.

BSH укрепва пазарната си позиция с ръст на оборота в Северна Америка, Европа и развиващи се пазари

В растящия регион на Северна Америка, BSH увеличава оборота си в местна валута с над 5% или с 0,4% в евро поради промените в курса на Щатския долар – и отново печели пазарни дялове. Основен принос имат луксозните марки Gaggenau и Thermador, както и растежът при вградените хладилници и газовите плотове. Същевременно BSH продължи целенасочено да укрепва марката Bosch и нейното присъствие, както и конкурентоспособността ѝ в региона.

Въпреки ценовия натиск, регион Европа регистрира ръст на продажбите от 1,2%. По този начин BSH успя да обърне тенденцията от предходните години дори при трудни пазарни условия. По-специално, 4% ръст на продажбите в сегмента на вградените уреди и положителното развитие на местните пазари, включително Германия, Обединеното кралство, Испания, Холандия и Италия, подчертават намерението на BSH активно да формира пазарите като водещ производител на домакински уреди в Европа.

Стабилен ръст на продажбите от +2,3% – и дори +24% в местна валута – беше наблюдаван и в региона на развиващите се пазари, който включва Турция, Източна Европа, Близкия изток, Индия и Африка. Това се подчертава и от новото регионално производствено съоръжение в Кайро. За да се отрази размерът, динамиката и стратегическото значение на индийския пазар, Индия ще се обособи като независим регион Индия от 2026 г.

Само регионът на Китай регистрира спад в продажбите от -7,1% – -3,2% в местна валута – поради продължаващата слабост на пазара. Въпреки това BSH успя да запази позицията си на водещ некитайски производител на домакински уреди на пазара.

Положителна тенденция при повечето продуктови категории

Много от продуктовите категории на BSH са с положителен растеж въпреки трудните условия. BSH постигна обръщане на тенденцията в готварските уреди, като продажбите на фурни се увеличиха с 2,0% в сравнение с предходната година, а продажбите на котлони и абсорбатори се увеличиха с 2,6%, с ясна тенденция към котлони с вградени абсорбатори. Продуктовите групи на съдомиялните машини (+2,1%) и домакинските уреди (+0,1%) също отбелязаха ръст. Обслужването на клиентите на BSH, ключов фактор за осигуряване на дълготрайност на продуктите и удовлетвореност на потребителите и търговските партньори, също продължи да расте с леко увеличение на продажбите от +0,3% в сравнение с предходната година. Оборотът намаля при хладилници и фризери (-4,0%) и перални и сушилни (-1,0%). Това се дължи главно на конкурентната пазарна среда, която беше особено очевидна в регион Китай, където оборотът намаля и в двете продуктови групи.

Значими иновации подсилват стратегическата пътна карта на BSH

През 2025 г. BSH за пореден път демонстрира способността си да разработва решения чрез целенасочени иновации, които вдъхновяват нашите потребители в ежедневието им, осезаемо ги облекчават и създават ясна добавена стойност. Фокусираните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност засилиха още повече вниманието ни към потребителите и по-бързата пазарна готовност на продукти и иновации.

Поради тази причина инвестициите в научноизследователска и развойна дейност бяха допълнително увеличени през финансовата 2025 година с разходи от 847 милиона евро, представляващи 5,6% от годишните продажби в сравнение с предходната година. „Водещите на пазара иновации, задвижвани от инвестиции и разходи за научноизследователска и развойна дейност, са един от двигателите на растежа на BSH“, каза финансовият директор д-р Торстен Люке. Освен това BSH запази високото си ниво с ориентирани към бъдещето инвестиции в размер на 463 милиона евро или 3,1% от оборота, като по този начин подкрепи стратегията си за пазарен растеж. Инвестиции бяха направени например в дигитализация, изкуствен интелект, посрещане на нарастващите изисквания за сигурност на ИТ инфраструктурата, обслужване на клиенти, пазарно присъствие и продажби.

Мощни иновации за взискателни потребители

Успехът на тази стратегия беше очевиден и през 2025 г. с множество нови продукти, новаторски иновации и силен фокус върху технологии, поддържани от изкуствен интелект.

„Не става въпрос само за технологии, а за решения, които правят домакинските уреди просто по-лесни и по-удобни за употреба, както и по-добри и по-надеждни. В комбинация с нашия инженерен, дизайнерски и приложен опит, това води до продукти, които са последователно съобразени с нуждите на нашите потребители“, каза д-р Матиас Мец. Наред с други неща, BSH представи първия в света вграден робот прахосмукачка и моп под марката Bosch, който е невидимо интегриран в кухнята, както и първото в света чекмедже за готвене на пара под марките Bosch, Siemens и Neff с пълен потенциал от функции за готвене на пара.

Продуктовата гама домакински електроуреди, по-специално прахосмукачки, кухненски роботи и напълно автоматични кафе машини, беше с особен фокус на иновациите през 2025 г. Продажбите на кухненския робот Bosch Cookit с функция за готвене се увеличиха, както и ръстът при напълно автоматичните кафе машини. BSH се възползва от допълнителен потенциал за растеж, като навлезе в нови сегменти с уредите Bosch Air Fryer и Bosch Spotless прахосмукачки и роботи за почистване.

Още един фокус на BSH бе поставен върху свързани и поддържани от изкуствен интелект решения, които предоставят конкретни ползи и правят ежедневието осезаемо по-лесно. По този начин домакинските уреди се трансформират от безшумни помощници в интелигентни партньори. Един пример за приложения, поддържани от изкуствен интелект, е първият в света конвертор на рецепти с изкуствен интелект за Bosch Cookit, който преобразува онлайн рецепти в автоматизирани програми за готвене, като по този начин разширява гамата от рецепти до безкрайност. BSH също така задава стандартите в областта на гласовото управление: първата фурна с напълно интегрирано гласово управление, поддържано от изкуствен интелект, е на пазара в Китай от началото на годината, като в близко бъдеще ще последват и други приложения в грижата за прането.

Перспективи за финансовата 2026 година

Пазарите ще останат нестабилни през текущата финансова година. Междувременно BSH остава убедена в правилността и необходимостта от своята стратегия. „Реално възстановяване на пазарите не е предвидимо. Не очакваме никакви попътни ветрове и през 2026 г., но имаме основата да се докажем дори на трудни пазари“, обобщава д-р Матиас Мец. „Нашият водещ принцип е да демонстрираме устойчивост и да инвестираме в бъдещето. Точно това направихме през 2025 г. Точно това ще продължим да правим последователно и енергично през 2026 г. Нашата цел е да оформяме пазарите – с ясни решения и последователно прилагане на нашата пътна карта за бъдещето.“