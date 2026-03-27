Повече от 160 работници без трудови договори разкриха за седмица

Контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" установиха за седмица 163 работници без трудови договори при извършени 1011 проверки за периода. Това съобщиха от агенцията.

Най-много от установените лица са в икономическите дейности „Производство на хранителни продукти", „Строителство" и „Търговия на дребно".

От началото на годината установените работещи без трудов договор са 735, съобщи БТА. При всеки такъв случай инспекторите по труда задължително съставят акт за установяване на административно нарушение, а санкцията според Кодекса на труда е от 766 евро до 7669 евро.

От Инспекцията по труда напомнят на работещите, че за да бъдат защитени техните трудови права, следва да не се съгласяват да работят при устно договорени условия. Писменият трудов договор с ясно посочени условия на труд и заплащане гарантира в най-пълна степен трудовите им права. Той се сключва преди постъпване на работа. Преди реално да започне работата, работникът или служителят трябва да е получил екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, копие от вписването на началото на трудовото правоотношение, заверено в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите, както и длъжностна характеристика. Работодателят няма право да допуска наетия до работното му място преди да му предостави тези документи, се посочва в съобщението.

От инспекцията информираха също, че често постъпват сигнали от работници, които са работили без трудов договор и не им е платено, след като са освободени. В тези случаи, при извършването на проверка по подадения сигнал, инспекторите по труда трябва да установят по безспорен начин, че работникът полага труд за дадения работодател без трудов договор, за да могат да се възползват от правомощията си да обявят съществуване на трудовото правоотношение.

През 2025 г. близо 50% от всички проверки на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" (ГИТ) са били насочени към ограничаване на недекларирания труд. Оперативните данни на агенцията показват, че инспекторите са извършили 21 969 проверки по специалната мярка в плана на ГИТ, насочена към превенция на недекларираната заетост. Това представлява 44% от общо 49 660 проверки през изминалата година.