Хасан Адемов: Подадени са над 12 800 заявления за компенсация за поскъпването на горивата

Над 12 800 заявления за компенсация от 20 евро във връзка с повишените цени на горивата са подадени към 12:00 часа днес, съобщи служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на посещение в община Самуил.

Относно разширяването на пакета от мерки Адемов обясни, че днес в Министерския съвет група министри, заедно с премиера и ресорните министри, са проведени срещи с почти всички браншови организации, както и със социалните партньори, синдикатите и работодателите. „На тези срещи предложените от тях мерки ще бъдат обобщени, за да бъде изготвен цялостен пакет за подкрепа при различни сценарии. При базов сценарий се предвижда един вид подкрепа, а при евентуално ескалиране на конфликта – различни, допълнителни мерки. Всички предложения се обсъждат, като след като бъде изяснен окончателният вид на пакета, той ще бъде представен пред министър-председателя“, добави Адемов.

Той коментира и темата за злоупотреби в социалната система с предизборни цели, като заяви, че няма сектор в страната, който да не е засегнат от подобни практики. „Няма сфера в България, в която да не се използва за предизборни цели. Това го казвам съвсем отговорно“, подчерта министърът. По думите му за първи път Министерството на труда и социалната политика активно се ангажира с противодействие на тези явления. В тази връзка са предприети обиколки в различни региони на страната с цел превенция. „Идеята беше да се превантират тези явления, които бяха известни през последните години, като хлябът да зависи от начина, по който гласуваш. В 21 век това е абсурдно“, заяви Адемов, цитиран от БТА.

Той съобщи, че вече има подадени сигнали до прокуратурата за опити за влияние чрез социални услуги, включително при предоставяне на топъл обяд, лична помощ и други форми на подпомагане. „Очевидно е, че има такива случаи. Ние вече сме сезирали прокуратурата за опити за такъв тип нарушения, за използването на социалната система за налагане на така нареченото контролирано гласуване“, каза министърът. Той отбеляза, че уязвимите групи са особено податливи на подобен натиск, а в процеса има и елемент на субективизъм, който може да бъде повлиян. „В момента тече процедурата по подновяването на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания. Там зависи асистентската подкрепа – дали ще бъде 2, 4 или 6 часа. Там има известен елемент на субективизъм, който може да бъде повлиян от политическо пристрастие“, обясни Хасан Адемов. Той подчерта, че действията на министерството не са насочени срещу общините или социалните работници, а срещу, по думите му, „грозните явления“, които подкопават доверието в изборния процес.

По отношение на социалната подкрепа в условията на криза, министърът посочи, че се работи по два основни приоритета – подпомагане на гражданите и подкрепа за заетостта. Той припомни и вече приетите мерки, включително великденските добавки и помощите по линия на европейската солидарност. Той призна, че има сигнали за злоупотреби и при раздаването на помощи, включително чрез Българския Червен кръст. „Опитите да се злоупотреби с тази европейска солидарност и да се прехвърли като заслуга на политически партии или определени местни авторитети са налице. Това са факти, които са известни през годините“, каза Адемов. Той призова гражданите да подават сигнали чрез отворените канали на министерството, като увери, че всеки случай се проверява.

Министърът подчерта, че основните задачи пред служебния кабинет остават провеждането на честни избори и подкрепата за най-уязвимите в условията на икономическа и социална криза. „Няма ли честни избори, няма вяра, няма доверие“, допълни министър Адемов.

В Самуил той се срещна с ученици, учители и директора на средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, където е разкрита паралелка с профил социални услуги. Министър Адемов подчерта, че малка община като Самуил се е утвърдила като своеобразна столица на социалните услуги, като към момента там функционират 15 социални услуги с общо 267 потребители. По думите му това е пример за целенасочена политика в подкрепа на уязвимите групи, която обаче изисква и по-сериозна държавна подкрепа. Той допълни, че завършилите ученици получават подкрепа за продължаване на образованието си, включително чрез стипендии за обучение в Шуменския университет, след което се връщат да работят в общината. „Това, на практика, връзва целия цикъл от кадри, от човешки ресурси, от предоставяне на услуги и не на последно място, от възможности за работни места в тази малка община. Те се връщат тук да работят, за да могат да подкрепят тези функции“, каза още той. Министърът акцентира и върху необходимостта от гарантиране на качеството на социалните услуги, като отбеляза, че това е сред основните приоритети на ведомството.